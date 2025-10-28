Российская разведка вспомнила о Наполеоне и сообщила о французских военных в Украине

Пресс-бюро СВР РФ в весьма поэтичной форме заявило, что по указанию Эмманюэля Макрона французский Генштаб якобы готовит к развертыванию в Украине контингент численностью до двух тысяч солдат. И набирать их будут в Иностранном легионе.

Российская разведка подала эту новость под названием "Наполеон, Карл XII, Макрон — траектория падения". Утверждается, что президент Франции Макрон якобы "грезит" военной интервенцией в Украине и хочет "войти в историю в качестве полководца".

В опусе российских разведчиков утверждается, что в Украину якобы отправят воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров.

"Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины", - сказано в сообщении.

Відео дня

Также разведчики утверждают, что во Франции готовят места в госпиталях, а французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях. И Макрон успел подготовиться к вероятной "утечке информации о готовящейся интервенции": "Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ".

Далее в Службе внешней разведки Российской Федерации дают короткую историческую справку, так как ее изучают в РФ.

"Макрон известен тем, что мечтает о "лаврах" Наполеона. Однако историю он изучал позорно плохо. Он не только пропустил параграф учебника, где описывалось завершение наполеоновского похода в Россию, но и прогулял урок про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с опорой на украинского гетмана — предателя Мазепу, закончившуюся разгромом шведов под Полтавой. Макрону следовало бы знать слова известного русского историка В. Ключевского: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков", — резюмируют в российской разведке.

Иностранные военные в Украине – что известно

О французских военных в России говорят не в первый раз. Спикер посольства РФ во Франции Александр Макогонов пригрозил на французском телевидении в 2024 году, что французские инструкторы станут "законными целями" для России, когда их отправят в Украину. Он повторил сентенцию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который говорил то же самое днем ранее.

Заявления россиян прозвучали после того, как стало известно, что Франция рассматривает возможность отправки французских военных инструкторов в Украину для ускорения обучения украинских солдат, в частности в области разминирования и обслуживания военной техники.

Присутствие иностранных военных в Украине никогда не отрицалось. Иностранные военные в Украине действуют в двух основных формах: как контрактники в Вооруженных Силах Украины, или как добровольцы в составе различных военных формирований. Иностранцы, желающие присоединиться к ВСУ, должны заключить военный контракт, а иностранные добровольцы могут быть членами как отдельных украинских подразделений, так и сформированных иностранных легионов.

Так, в свое время в ВСУ служил кузен нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса. Нейт Вэнс вступил добровольцем в ряды Сил обороны в марте 2022 года, а в июне — уже воевал на Донбассе.

При этом в российской армии тоже есть иностранцы, но их в ряды ВС РФ зачастую заманивают обманом. Чаще всего это жители условно "дружественных" России стран Африки и Азии.