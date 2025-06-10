Предлагает работу на фабрике шампуней: Кремль обманом вербует африканцев на войну, — The Telegraph

И мужчин, и женщин из Африки Россия привлекает к войне с Украиной: мужчинам обещает "большие зарплаты" на фабрике шампуней, тогда как африканских женщин нанимают в частности в специальную экономическую зону "Алабуга" для производства ударных БпЛА типа "Шахед". Только среди граждан Камеруна на российско-украинской войне погибло более 60 мужчин.

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О том, как Кремль обманом вербует африканских граждан на войну, рассказало издание The Telegraph 9 июня.

"Африканцев и других выходцев из развивающихся стран заставляют служить в армии, поскольку Россия ищет огромное количество новобранцев, чтобы поддерживать ужасный уровень потерь в своем непрерывном трехлетнем наступлении", — говорится в сообщении.

В издании рассказали об истории Джина Онану, 36-летнего африканца, который в сети наткнулся на объявление о работе на российской фабрике шампуней. Африканец потерял работу в столице Камеруна Яунде, при этом имея троих детей, о которых должен заботиться. Поэтому ему показалось довольно заманчивым сообщение о том, что можно заработать "солидные деньги".

В марте Онана прилетел в Москву, где присоединился ко многим другим молодым африканцам, которые оказываются в России в поисках работы или возможностей для обучения. Однако как только тот успел прилететь, его задержали вместе с другими африканцами, сказав, что они не будут работать, а подпишут годовой контракт о службе в рядах российской армии и примут участие в боях на передовой с Украиной.

Джин Онана оказался на многонедельных обучениях в Ростове и Луганске. После обучения у него отобрали телефон и документы, и он больше не мог звонить родным.

Военная карьера африканца завершилась, когда среди восьми военных, которые должны были занять бункер на фронте, он единственный остался жив. Впоследствии его взяли в плен.

Согласно разведывательным данным, которые получило издание The Telegraph, африканцев заманивали большими зарплатами, обманывали и заставляли подписывать контракт.

"Многие африканские новобранцы не вернулись, став жертвами самоубийственной тактики пехоты, в результате которой российские войска ежедневно несут в среднем более 1100 потерь, имея лишь небольшие территориальные достижения", — отмечают в издании.

Известны и другие примеры африканских граждан, оказавшихся на войне с Украиной. Один из некрологов в сети свидетельствует о том, что в Камеруне погибло уже более 60 мужчин в войне.

Африканцы, завербованные Кремлем, задействованы не только на фронте

Издание также узнало, что африканцев в России привлекают не только к боевым действиям. Некоторые из них работают на предприятиях российского ВПК, покрывающих потребности фронта.

В отчете Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности за прошлый месяц, как пишет The Telegraph, говорилось о том, что российская компания вербует сотни молодых иностранок, большинство которых из Африки, к производству ударных дронов типа "Шахед".

В частности такие случаи замечены в специальной экономической зоне "Алабуга", где действуют военно-промышленные производства РФ.

6 июня Telegram-канал "Разгрузка Вагнера" информировал, что ЧВК "Вагнер" выводит своих наемников из Мали.

Напомним, 2 мая Министерство иностранных дел Того сообщило, что граждане Того попали в плен ВСУ: их якобы заставили воевать за Россию.