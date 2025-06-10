Пропонує роботу на фабриці шампунів: Кремль обманом вербує африканців на війну, — The Telegraph

І чоловіків, і жінок з Африки Росія залучає до війни з Україною: чоловікам обіцяє "великі зарплати" на фабриці шампунів, тоді як африканських жінок наймають зокрема до спеціальної економічної зони "Алабуга" для виробництва ударних БпЛА типу "Шахед". Тільки серед громадян Камеруну на російсько-українській війні загинуло понад 60 чоловіків.

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Про те, як Кремль обманом вербує африканських громадян на війну, розповіло видання The Telegraph 9 червня.

"Африканців та інших вихідців з країн, що розвиваються, примушують служити в армії, оскільки Росія шукає величезну кількість новобранців, щоб підтримувати жахливий рівень втрат у своєму безперервному трирічному наступі", — йдеться у повідомленні.

У виданні розповіли про історію Джина Онану, 36-річного африканця, який у мережі натрапив на оголошення про роботу на російській фабриці шампунів. Африканець втратив роботу у столиці Камеруну Яунде, при цьому маючи трьох дітей, якими має опікуватися. Тому йому видалося доволі заманливим повідомлення про те, що можна заробити "солідні гроші".

У березні Онана прилетів до Москви, де приєднався до багатьох інших молодих африканців, які опиняються в Росії у пошуках роботи чи можливостей для навчання. Однак як тільки той встиг прилетіти, його затримали разом з іншими африканцями, сказавши, що вони не працюватимуть, а підпишуть річний контракт про службу у лавах російської армії і візьмуть участь у боях на передовій з Україною.

Джин Онана опинився на кількатижневих навчання у Ростові та Луганську. Після навчання у нього відібрали телефон і документи, й він більше не міг телефонувати до рідних.

Військова кар'єра африканця завершилася, коли серед восьми військових, що мали зайняти бункер на фронті, він єдиний залишився живим. Згодом його взяли у полон.

Згідно з розвідувальними даними, які отримало видання The Telegraph, африканців заманювали великими зарплатами, обманювали та примушували підписувати контракт.

"Багато африканських новобранців не повернулися, ставши жертвами самогубної тактики піхоти, в результаті якої російські війська щодня зазнають в середньому понад 1100 втрат, маючи лише невеликі територіальні здобутки", — зазначають у виданні.

Відомі також інші приклади африканських громадян, що опинилися на війні з Україною. Один із некрологів у мережі свідчить про те, що в Камеруні загинуло вже понад 60 чоловіків у війні.

Африканці, завербовані Кремлем, залучені не тільки на фронті

Видання також дізналося, що африканців в Росії залучають не тільки до бойових дій. Деякі із них працюють на підприємствах російського ВПК, що покривають потреби фронту.

У звіті Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності за минулий місяць, як пише The Telegraph, йшлося про те, що російська компанія вербує сотні молодих іноземок, більшість яких з Африки, до виробництва ударних дронів типу "Шахед".

Зокрема такі випадки помічені у спеціальній економічній зоні "Алабуга", де діють військово-промислові виробництва РФ.

6 червня Telegram-канал "Разгрузка Вагнера" інформував, що ПВК "Вагнер" виводить своїх найманців із Малі.

Нагадаємо, 2 травня Міністерство закордонних справ Того повідомило, що громадяни Того потрапили у полон ЗСУ: їх нібито змусили воювати за Росію.