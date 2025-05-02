Громадяни країни Того потрапили в полон ЗСУ: африканців змусили воювати за Росію

Студенти з африканської країни Того, держави в Західній Африці, опинилися в полоні у Збройних сил України. Молодих людей обманом змусили воювати на боці окупантів.

Related video

Про полон громадян держави в Західній Африці повідомило Міністерство закордонних справ Того.

Чиновники наголошують, що молодих студентів російська сторона заманила до лав Збройних сил обманом. Структури в РФ пропонували їм програми стипендій.

Влада Того нещодавно отримала повідомлення про випадки захоплення і затримання громадян військовими ЗСУ. Це сталося під час їхньої участі в бойових діях на боці ЗС РФ, розповіли в МЗС.

Чиновники закликали громадян Того і особливо молодих людей, які планують навчатися за кордоном, проявляти максимальну пильність. Потрібно уважно перевіряти всі стипендіальні програми, особливо якщо йдеться про Росію.

"Міністерство активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб прояснити ситуацію і за можливості допомогти постраждалим", — зауважило міністерство.

Видання LA Pressa зазначає, що в березні 2024 року Рух Мартіна Лютера Кінга, одна з найактивніших правозахисних організацій у Того, повідомляв про тоголезького студента, якого захопили в полон на полі бою та відправили до в'язниці в Україні.

Студент отримав навчальну візу в посольстві Росії в Котону, фінансовій столиці та найбільшому місті держави Бенін. Відомо, що 21 серпня 2024 року він попрямував із Того до РФ, де його змусили йти в армію.

"На фронті його тяжко поранили, взяли в полон і запроторили до в'язниці", — заявляли правозахисники.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін визнавав участь французьких громадян у повномасштабній війні на боці ЗС РФ. Їхній загін називається "Нормандія — Німан".

Фокус раніше писав, що більшість найманців у лавах армії РФ — з країн Азії. На другому місці — жителі колишніх республік Радянського Союзу.