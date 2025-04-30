Загін "Нормандія — Німан", що складається з громадян Франції, воює в Україні у складі армії Росії. У підрозділі є кадрові офіцери.

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Про це розповів президент Росії Володимир Путін на зустрічі з учасниками просвітницького марафону "Знание.Первые".

"Завжди були люди, які поділяли і сьогодні поділяють наші принципи і цінності. Люди, які разом із нами", — зауважив президент РФ.

За його словами, французи "пліч-о-пліч" воюють із російськими окупантами і назвали свій підрозділ "теж, як їхні діди і прадіди".

Про участь у повномасштабній війні на боці РФ загону французьких найманців "Нормандія — Німан" повідомляли і російські пропагандисти.

Добровольці воюють на Донбасі "під знаменитим червоним прапором з леопардами і білою блискавкою". Серед них є і кадрові офіцери ЗС Франції, один із них на ім'я Готьє говорив, що отримуємо досвід ЗС РФ у плані війни дронами.

"Це дуже сильно відрізняється від того, що відбувається в західних арміях", — вважає він.

РосЗМІ писали про участь підрозділу безпілотників "Нормандія — Німан" у боях із ЗСУ в Курській області. Найманці стверджують, що якобі знищили бронетранспортер M113.

Загін "Нормандія — Німан": звідки з'явилася назва?

Підрозділ "Нормандія — Німан" створив у квітні 2023 року уродженець Луганська Сергій Мюньє. У дитинстві переїхав до Франції з матір'ю. Служив у французькій армії, де отримав звання капрала.

У 2014 році разом із кількома французькими добровольцями він приєднався до загонів проросійських бойовиків.

В історичному контексті "Нормандія — Німан" — це назва французького винищувального авіаполку, який воював у Другій світовій війні. Французькі льотчики воювали проти "Гітлерівської коаліції" у складі армії СРСР.

За час ведення війни загін здійснив понад 5 000 бойових вильотів і знищив 273 німецькі літаки. Чотири аси: Марсель Альбер, Ролана де Ля Пуап, Жак Андре і Марсель Лефевр (посмертно) нагороджені званням Героя СРСР.

Нагадаємо, США підтвердили загибель на війні в Україні 21-річного Майкла Глосса, сина заступника директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліани Галліної.

ЗМІ з'ясували, що найбільша кількість найманців у ЗС РФ приїхали з країн Азії. Друге місце посідають жителі колишніх республік СРСР.