Минулого року на війні в Україні загинув син високопоставленого чиновника Центрального розвідувального управління США Майкл Глосс.

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Про це повідомляє NBC News із посиланням на представника ЦРУ.

Представник відомства підтвердив загибель 21-річного Майкла Глосса, сина заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліани Галліної.

Представник ЦРУ заявив, що Галліна та її сім'я "пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який страждав на психічні розлади, загинув під час бойових дій в Україні".

Водночас у заяві не йдеться, на чиєму боці воював американець.

"ЦРУ вважає, що смерть Майкла — це особиста сімейна справа сім'ї Глосс, а не питання національної безпеки", — заявив представник.

Згідно з некрологом, опублікованим сім'єю торік, Глосс помер "під час подорожі Східною Європою", але в ньому не було жодної згадки про Росію або війну в Україні.

У ньому також ішлося про те, що він прожив "коротке, але неймовірно прекрасне життя, поки його не забрали від нас під час його подорожей за кордон".

Зазначимо, що мати Майкла Джуліана Галліна Глосс останні шість років провела, будуючи кар'єру в Центральному розвідувальному управлінні США. У лютому 2024 року її призначили заступницею директора ЦРУ з цифрових інновацій. До цього вона пропрацювала в розвідці понад 30 років, 1991 року вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду командира бригади Військово-морської академії.

Джуліана Галліна Глосс

Батько Майкла, Ларрі Глосс, ветеран ВМС США, який має медаль за участь в операції "Буря в пустелі" в Іраку, нині очолює компанію, що створює програмні продукти для гарантування безпеки для клієнтів, зокрема уряду США, Міністерства оборони США, НАТО тощо.

Фокус писав, що подорожуючи світом, американець опинився в Росії і у вересні 2023 року підписав контракт зі 137-м Рязанським полком ВДВ Росії. Майкл Глосс загинув у квітні 2024-го року, під час наступу російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, протягом 2023-2024 років на російсько-українську війну Москва завербувала понад півтори тисячі громадян 48 країн світу. Частина з них загинула.