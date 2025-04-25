На війні в Україні загинув син заступниці голови одного з відділів ЦРУ Майкл Глосс. У нього був підписаний контракт з російською армією.

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Про це сьогодні, 25 квітня, написало російське видання "Важные истории".

Згідно з інформацією видання, Майкл Глосс загинув ще у квітні 2024-го, під час наступу російських окупантів на Бахмутському напрямку. Однак поховали його лише у грудні минулого року, причому в офіційному некролозі причини його смерті не згадували.

Як з’ясувалося, Майкл Глосс був сином заступниці директора з цифрових інновацій у Центральному розвідувальному управлінні США Джуліанн Глосс. Його батько, Ларрі Глосс, є ветераном американських ВМС, він брав участь в операції "Буря в пустелі" у Перській затоці на початку 1990-х.

Рідні згадують, що Майкл із самого дитинства мав "загострене почуття справедливості" і мріяв, "щоб світ став кращим місцем". За студентських часів він був учасником різноманітних акцій протесту – зокрема, екоактивістських. Врешті-решт Майкл Глосс кинув навчання у коледжі та вирушив "подорожувати світом".

У своїх соцмережах Майкл Глосс писав, що "дуже злий на США", і що "насилля є невід’ємною частиною політики Америки". У квітні 2022 року він викладав відео того, як горить прапор США.

У серпні 2023-го Глосс повідомив, що потрапив до Росії, та показав селфі у російському Владикавказі. Звідти він перебрався до Москви – зокрема, є фото, де Глосс позує на Красній площі з арабською хусткою на голові.

Потім американець планував поїхати до однієї з країн ЄС, – коли у нього закінчиться російська віза. Натомість вже на початку вересня він потрапив до московського центру вербування, про що зберігся відповідний запис. У цьому центрі були й інші іноземці, зокрема громадяни Непалу та Китаю.

Зрештою Глосса приписали до 137-го рязанського полку російських Повітряно-десантних військ. Рідним Глосс сказав, що він залишається у Росії "через роботу" і збиратиме гроші на подорож Африкою. До речі, тоді Майкл Глосс вже доволі активно користувався російськими соцмережами ВКонтакте та Одноклассники і був членом пропагандистських інтернет-спільнот на кшталт "Мы из СССР" (Ми із СРСР).

Востаннє Глосс скористався месенджером Telegram у березні 2024-го, а невдовзі 137-й полк почав наступ на українські позиції.

Раніше стало відомо, що Росія вербує громадян Китаю до лав своєї армії через рекламні відео, які поширює в китайських соціальних мережах. Зокрема, в цих роликах китайцям пропонують виплати до 200 000 юанів (приблизно 1 133 000 грн) і соціальні пільги. Варто зауважити, що зазвичай уряд КНР жорстко цензурує соцмережі, але на подібні оголошення майже не звертає уваги.