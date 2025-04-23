Півтори тисячі найманців: росЗМІ виявили схему закордонного рекрутингу у ЗС РФ (інфографіка)

Протягом 2023-2024 років у Збройні сили Російської Федерації потрапили понад півтори тисячі громадян інших країн, які завербувались на російсько-українську війну. Частина з них загинула, а тіла доставлені додому. Частина — не пройшли ідентифікацію й у родичів беруть ДНК. Російські розслідувачі встановили імена закордонних найманців, при цьому найбільше їх приїхало з Непалу.

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Розслідування про появу іноземців у російській армії з'явилось на порталі росЗМІ "Важные истории".

Журналісти пояснили, що провели розслідування на основі витоку даних з російської медичної системи (ЕМИАС), а також дослідивши соцмережі найманців та профільні канали у Telegram. Витік з ЕМИАС показав, що для усіх іноземців вказали єдину адресу реєстрації, яка збігається з пунктом відбору на контракт у ЗС РФ (вул. Яблочкова, буд. 5/1). З квітня 2023 року по квітень 2024 року виявили понад 1,5 тис. іноземців, які пройшли медогляд. Розслідувачі пояснили, що це найманці, які погодились долучитись до війни. З'ясувалось, що ідеться про 48 країн світу. Вдалось встановити імена 1,3 тис. солдатів, вказано у статті.

Найманці у ЗС РФ - інфографіка по країнах світу Фото: Важные истории

Як показало розслідування, найбільша кількість найманців приїхала з Азії (771 ос.). На другому місці — мешканців країн, які раніше були республіками СРСР (523 ос.), на третьому — з Африки (72 ос.). Безумовним лідером є Непал — звідти прибуло 603 "туристи", які після прибуття у Москву записались в армію. Журналісти нагадали, що уряд Непалу спеціально звертався до РФ, щоб громадян цієї країни не приймали. Втім, дані показують, що Москва не зважила на це прохання.

Соцмережі найманців та моніторинг росЗМІ показав, що з ними відбувається на війні. Хтось — отримав паспорт за гарну службу, як, наприклад, іранець Іман Раісіванані. Хтось — став фігурантом відеосюжету на "Россия-1", як камерунець Джозеф Дезаїр Покам. З іншого боку, один іноземець, непалець Кхакендра Кхатрі, втік з РФ, коли дізнався, якими темпами втрачають життя російські солдати, ідеться у статті.

Найманці у ЗС РФ - вихідець з Ірану Фото: Важные истории Найманці у ЗС РФ - вихідець з Камеруну Фото: Важные истории

Медіа окремо спинилось на долях непальців. З'ясувалось, що з 603 осіб загинуло 48 (або 55 за іншими даними), досі не ідентифіковані — 57, стали дезертирами — 35. Також розслідувачі створили інфографіку по різних регіонах та назвали країни, які надали найбільше найманців:

Азія — найбільше вихідців з Непалу (603), Шрі-Ланки (64), Китаю (51);

Європа та Америка — найбільше найманців з Куби та Сербії (по 8 ос.), також є Латвія (4 ос.) і навіть Франція (2 ос.);

Близький Схід — найбільше бойовиків з Єгипту (31 ос.);

Африка — найбільш громадян Гани (20 ос.), Камеруну (10 ос.), Сенегалу (8 ос.);

колишні республіки СРСР — найбільше таджикистанців (86), білорусів та узбекистанців (по 71).

Найманці у ЗС РФ - вихідці з Азії Найманці у ЗС РФ - вихідці з Європи та Америки Найманці у ЗС РФ - вихідці з Близького Сходу Найманці у ЗС РФ - вихідці з пострадянських країн Найманці у ЗС РФ - вихідці з Африки

Зазначимо, Фокус писав про зростання кількості росіян, яких Міноборони РФ планує призвати на строкову військову службу. Як вказано у відповідному документі, наберуть 160 тис. новобранців: це число більше, ніж набір двох попередніх років.

Нагадуємо, 23 квітня українській військові розповіли про громадянина Сенегалу, який служив у ЗС РФ та потрапив у полон на українському фронті. Перед цим президент України Володимир Зеленський повідомив про 150 громадян Китаю, які уклали контракт у Москві.