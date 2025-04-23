"Нові обличчя" російської армії: в полон до ЗСУ потрапив найманець з Африки

На Торецькому напрямку бійці 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" взяли в полон громадянина Сенегалу.

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Відповідне відео бригада виклала на своїй сторінці в Facebook.

Африканець розповів, що два роки навчався у РФ і хотів поїхати до Німеччини. Але "одна людина з передової", з якою він познайомився у Росії, порадила йому спочатку вирушити в Україну, щоб заробити грошей, – мовляв, "це буде неважко".

Коли українські військові брали сенегальця в полон, він подумав, що його хотіли розстріляти. Однак бійці 49-го ОШБ лише сказали йому йти за ними. У полоненого виявили незначні поранення, йому надали всю необхідну допомогу.

"Жалко на нього дивитися", – підсумували українські військові.

Сам полонений сказав: "Я розумію, що Росія вас тут вбиває". І зізнався, що вже не хоче їхати до Європи, а прагне повернутися додому.

Раніше громадянин Китаю, який воював в Україні на боці російської армії та був взятий у полон, повідомив, що Росія використовувала на фронті хімічну зброю, і що він сам постраждав через хімічну атаку.

Також ми писали, що російським загарбникам в Україні допомагає і Північна Корея. Пхеньян надсилає до Росії військових, постачає ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання.