"Новые лица" российской армии: в плен к ВСУ попал наемник из Африки

На Торецком направлении бойцы 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" взяли в плен гражданина Сенегала.

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Соответствующее видео бригада выложила на своей странице в Facebook.

Африканец рассказал, что два года учился в РФ и хотел поехать в Германию. Но "один человек с передовой", с которым он познакомился в России, посоветовала ему сначала отправиться в Украину, чтобы заработать денег, — мол, "это будет нетрудно".

Когда украинские военные брали сенегальца в плен, он подумал, что его хотели расстрелять. Однако бойцы 49-го ОШБ лишь сказали ему идти за ними. У пленного обнаружили незначительные ранения, ему оказали всю необходимую помощь.

"Жалко на него смотреть", — подытожили украинские военные.

Сам пленный сказал: "Я понимаю, что Россия вас здесь убивает". И признался, что уже не хочет ехать в Европу, а стремится вернуться домой.

Ранее гражданин Китая, который воевал в Украине на стороне российской армии и был взят в плен, сообщил, что Россия использовала на фронте химическое оружие, и что он сам пострадал из-за химической атаки.

Также мы писали, что российским захватчикам в Украине помогает и Северная Корея. Пхеньян присылает в Россию военных, поставляет ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование.