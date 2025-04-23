Полторы тысячи наемников: росСМИ обнаружили схему зарубежного рекрутинга в ВС РФ (инфографика)

В течение 2023-2024 годов в Вооруженные силы Российской Федерации попали более полутора тысяч граждан других стран, которые завербовались на российско-украинскую войну. Часть из них погибла, а тела доставлены домой. Часть — не прошли идентификацию и у родственников берут ДНК. Российские расследователи установили имена иностранных наемников, при этом больше всего их приехало из Непала.

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Расследование о появлении иностранцев в российской армии появилось на портале росСМИ "Важные истории".

Журналисты объяснили, что провели расследование на основе утечки данных из российской медицинской системы (ЕМИАС), а также исследовав соцсети наемников и профильные каналы в Telegram. Утечка из ЕМИАС показала, что для всех иностранцев указали единый адрес регистрации, который совпадает с пунктом отбора на контракт в ВС РФ (ул. Яблочкова, д. 5/1). С апреля 2023 года по апрель 2024 года обнаружили более 1,5 тыс. иностранцев, которые прошли медосмотр. Расследователи объяснили, что это наемники, которые согласились присоединиться к войне. Выяснилось, что речь идет о 48 странах мира. Удалось установить имена 1,3 тыс. солдат, указано в статье.

Наемники в ВС РФ — инфографика по странам мира Фото: Важные истории

Как показало расследование, наибольшее количество наемников приехало из Азии (771 чел.). На втором месте — жителей стран, которые ранее были республиками СССР (523 чел.), на третьем — из Африки (72 чел.). Безусловным лидером является Непал — оттуда приехало 603 "туриста", которые по прибытии в Москву записались в армию. Журналисты напомнили, что правительство Непала специально обращалось к РФ, чтобы граждан этой страны не принимали. Впрочем, данные показывают, что Москва не учла эту просьбу.

Соцсети наемников и мониторинг росСМИ показал, что с ними происходит на войне. Кто-то — получил паспорт за хорошую службу, как, например, иранец Иман Раисиванани. Кто-то — стал фигурантом видеосюжета на "Россия-1", как камерунец Джозеф Дезаир Покам. С другой стороны, один иностранец, непалец Кхакендра Кхатри, сбежал из РФ, когда узнал, какими темпами теряют жизни российские солдаты, говорится в статье.

Наемники в ВС РФ — выходец из Ирана Фото: Важные истории Наемники в ВС РФ — выходец из Камеруна Фото: Важные истории

Медиа отдельно остановилось на судьбах непальцев. Выяснилось, что из 603 человек погибло 48 (или 55 по другим данным), до сих пор не идентифицированы — 57, стали дезертирами — 35. Также расследователи создали инфографику по разным регионам и назвали страны, которые предоставили больше всего наемников:

Азия — больше всего выходцев из Непала (603), Шри-Ланки (64), Китая (51);

Европа и Америка — больше всего наемников из Кубы и Сербии (по 8 чел.), также есть Латвия (4 чел.) и даже Франция (2 чел.);

Ближний Восток — больше всего боевиков из Египта (31 чел.);

Африка — наиболее граждан Ганы (20 чел.), Камеруна (10 чел.), Сенегала (8 чел.);

бывшие республики СССР — больше всего таджикистанцев (86), белорусов и узбекистанцев (по 71).

Наемники в ВС РФ — выходцы из Азии Наемники в ВС РФ — выходцы из Европы и Америки Наемники в ВС РФ — выходцы с Ближнего Востока Наемники в ВС РФ — выходцы из постсоветских стран Наемники в ВС РФ — выходцы из Африки

Отметим, Фокус писал о росте количества россиян, которых Минобороны РФ планирует призвать на срочную военную службу. Как указано в соответствующем документе, наберут 160 тыс. новобранцев: это число больше, чем набор двух предыдущих лет.

Напоминаем, 23 апреля украинские военные рассказали о гражданине Сенегала, который служил в ВС РФ и попал в плен на украинском фронте. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 150 гражданах Китая, которые заключили контракт в Москве.