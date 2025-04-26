"Страдал психическими расстройствами": в ЦРУ подтвердили гибель сына высокопоставленной чиновницы

В прошлом году на войне в Украине погиб сын высокопоставленного чиновника Центрального разведывательного управления США Майкл Глосс.

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Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя ЦРУ.

Представитель ведомства подтвердил гибель 21-летнего Майкла Глосса, сына заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлиной.

Представитель ЦРУ заявил, что Галлина и ее семья "пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, страдавший психическими расстройствами, погиб во время боевых действий в Украине".

В то же время в заявлении не говорится, на чьей стороне воевал американец.

"ЦРУ считает, что кончина Майкла — это личное семейное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности", — заявил представитель.

Согласно некрологу, опубликованному семьей в прошлом году, Глосс умер "во время путешествия по Восточной Европе", но в нем не было ни одного упоминания о России или войне в Украине.

В нем также говорилось, что он прожил "короткую, но невероятно прекрасную жизнь, пока его не забрали от нас во время его путешествий за границу".

Отметим, что мать Майкла Джулиана Галлина Глосс последние шесть лет провела, строя карьеру в Центральном разведывательном управлении США. В феврале 2024 года она была назначена заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. До этого она проработала в разведке более 30 лет, в 1991 году она стала первой женщиной, занявшей пост командира бригады Военно-морской академии.

Джулиана Галлина Глосс

Отец Майкла, Ларри Глосс, ветеран ВМС США, имеющий медаль за участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке, сейчас возглавляет компанию, создающую программные продукты для обеспечения безопасности для клиентов, включая правительство США, Министерство обороны США, НАТО и т.п.

Фокус писал, что путешествуя по миру, американец оказался в России и в сентябре 2023 года подписал контракт со 137-м Рязанским полком ВДВ России. Майкл Глосс погиб в апреле 2024-го года, во время наступления российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Напомним, в течение 2023-2024 годов на российско-украинскую войну Москва завербовала более полутора тысяч граждан 48 стран мира. Часть из них погибла.