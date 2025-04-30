Отряд "Нормандия — Неман", состоящий из граждан Франции, воюет в Украине в составе армии России. В подразделении есть кадровые офицеры.

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Об этом рассказал президент России Владимир Путин на на встрече с участниками просветительского марафона "Знание.Первые".

"Всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы и ценности. Люди, которые вместе с нами", — заметил президент РФ.

По его словам, французы "плечом к плечу" воюют с российскими оккупантами и назвали свое подразделение "тоже, как их деды и прадеды".

Об участии в полномасштабной войне на стороне РФ отряда французских наемников "Нормандия — Неман" сообщали и российские пропагандисты.

Добровольцы воюют на Донбассе "под знаменитым красным флагом с леопардами и белой молнией". Среди них есть и кадровые офицеры ВС Франции, один из них по имени Готье говорил, что получаем опыт ВС РФ в плане войны дронами.

"Это очень сильно отличается от того, что происходит в западных армиях", — считает он.

РосСМИ писали об участии подразделения беспилотников "Нормандия — Неман" в боях с ВСУ в Курской области. Наемники утверждают, что якобі уничтожили бронетранспортер M113.

Отряд "Нормандия — Неман": откуда появилось название?

Подразделение "Нормандия — Неман" создал в апреле 2023 года уроженец Луганска Сергей Мюнье. В детстве переехал во Францию с матерью. Служил во французской армии, где получил звание капрала.

В 2014 году вместе с несколькими французскими добровольцами он присоединился к отрядам пророссийских боевиков.

В историческом контексте "Нормандия — Неман" — это название французского истребительного авиаполка, воевавшего во Второй мировой войне. Французские летчики воевали против "Гитлеровской коалиции" в составе армии СССР.

За время ведения войны отряд совершил более 5 000 боевых вылетов и уничтожил 273 немецких самолета. Четыре аса: Марсель Альбер, Ролана де Ля Пуап, Жак Андре и Марсель Лефевр (посмертно) удостоились звания Героя СССР.

Напомним, США подтвердили гибель на войне в Украине 21-летнего Майкла Глосса, сына заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлиной.

СМИ віяснили, что наибольшее количество наемников в ВС РФ приехали из стран Азии. Второе место занимают жители бывших республик СССР.