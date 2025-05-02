Граждане страны Того попали в плен ВСУ: африканцев заставили воевать за Россию

Студенты из африканской страны Того, государства в Западной Африке, оказались в плену у Вооруженных сил Украины. Молодых людей обманом заставили воевать на стороне оккупантов.

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О пленении граждан государства в Западной Африке сообщило Министерство иностранных дел Того.

Чиновники подчеркивают, что молодых студентов российская сторона заманила в ряды Вооруженных сил обманом. Структуры в РФ предлагали им программы стипендий.

Власти Того недавно получили уведомления о случаях захвата и задержания граждан военными ВСУ. Это произошло во время их участия в боевых действиях на стороне ВС РФ, рассказали в МИД.

Чиновники призвали граждан Того и особенно молодых людей, которые планируют обучаться за границей, проявлять максимальную бдительность. Нужно внимательно проверять все стипендиальные программы, особенно если речь идет о России.

"Министерство активно сотрудничает с рядом дипломатических партнеров, чтобы прояснить ситуацию и по возможности помощь пострадавшим", — заметило министерство.

Издание LA Pressa отмечает, что в марте 2024 года Движение Мартина Лютера Кинга, одна из самых активных правозащитных организаций в Того, сообщало о тоголезском студенте, которого захватили в плен на поле боя и отправили в тюрьму в Украине.

Студент получил учебную визу в посольстве России в Котону, финансовой столице и крупнейшем городе государства Бенин. Известно, что 21 августа 2024 года он направился из Того в РФ, где его заставили идти в армию.

"На фронте его тяжело ранили, взяли в плен и заключили в тюрьму", — заявляли правозащитники.

Напомним, президент России Владимир Путин признавал участие французских граждан в полномасштабной войне на стороне ВС РФ. Их отряд называется "Нормандия — Неман".

Фокус ранее писал, что большинство наемников в рядах армии РФ — из стран Азии. На втором месте — жители бывших республик Советского Союза.