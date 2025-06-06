ПВК "Вагнер" виводить найманців із Малі: куди їх перекинуть далі

ПВК "Вагнер" виводить своїх найманців із Малі після 3,5 років боїв. Місію завершено, бійці нібито виконали головне завдання.

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Про це повідомив близький до найманців Telegram-канал "Разгрузка Вагнера".

Найманці "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму". Вагнерівці нібито знищили тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення.

У повідомленні йдеться, що "оркестранти" допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю.

"Виконали головне завдання — усі регіональні столиці повернулися під контроль законної влади. Місію завершено", — підсумували найманці.

ПВК "Вагнер" у Малі: як діяли найманці

Влада Малі уклала контракт із ПВК "Вагнер" 2021 року і фактично одразу Франція заявила про виведення військ із цієї країни. Унаслідок військового перевороту до влади в Малі прийшов полковник Ассімі Гоїта.

Західні ЗМІ писали, що російські найманці мали навчати малійських військових і захищати високопоставлених місцевих чиновників.

У липні 2024 року колона "вагнерівців" потрапила в засідку повстанців-туарегів, під час бойових зіткнень загинули солдати малійської армії і від 20 до 50 "вагнерівців". Ведучого Telegram-каналу Grey Zone Микиту Федянина було вбито під час боїв із повстанцями арабського руху "Азавад".

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов говорив, що російських найманців знищують не тільки в Малі, Судані та Сирії. "Професійні патріотичні люди", за його словами, готували низку операцій для зменшення спроможностей РФ в Африці.

Нагадаємо, у Молдові в лютому цього року затримали трьох найманців ПВК "Вагнер", які воювали проти України. Силовики провели спецоперацію "Месники".

Фокус також писав, що туареги-повстанці з руху CSP, які воюють з малійською хунтою і ПВК "Вагнер", застосовують дрони з України.