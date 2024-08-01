Є й інші операції: найманців РФ знищують не тільки в Малі, Судані та Сирії, — ГУР

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що подібні операції відбуватимуться й надалі, і є інформація, що "професійні патріотичні люди" готують наступні заходи для зменшення спроможностей Росії в Африці та інших куточках світу.

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Російських найманців знищують не тільки в Судані, Сирії та Малі. Були ще кілька операцій, про які поки що не говорили медіа. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, готуються також подальші схожі операції.

Юсов зазначив, що не може ні підтвердити, ні спростувати причетність ГУР до удару по російській базі в Сирії.

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"Але факт залишається фактом — хтось атакував цю російську базу в Сирії, є відповідні наслідки і поразки", — сказав він.

За словами Юсова, у різних місцях повстанці проводять операції проти російських "вагнерівців": Малі, Судан, Сирія. Він зазначив, що "є ще кілька подій, які не набули розголосу в ЗМІ поки що".

"Очевидно, йдеться про те, що монополія у сфері бандитської піратської діяльності так званих російських ПВК у світі та в Африці точно добігає кінця. З'являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце", — розповів він.

Юсов підкреслив, що у цих подій є як іміджеві, так і військові наслідки. Приміром, після того, як було знищено "вагнерівців" у Малі, то туди перекинули додаткові частини найманців з інших країн Африки.

Що стосується операції туарегів у Малі, то Юсов заявив, що зараз кількість знищених найманців уточнюється. Полонених, за його словами, більше, але деякі були обміняні відразу на місці.

Також Юсов прокоментував чутки про те, що туареги нібито хочуть передати Україні полонених найманців. За його словами, з цим "чутливим питанням" потрібно почекати. Він сказав, що подібні операції відбуватимуться і далі, і є інформація, що "професійні патріотичні люди" готують наступні заходи для зменшення спроможностей Росії в Африці та інших куточках світу.

Нагадаємо, 28 липня колона найманців ПВК "Вагнер" потрапила в засідку повстанців-туарегів. За попередніми підрахунками, кількість загиблих і поранених може становити 80 осіб. Ще близько 15 найманців потрапили в полон.

Уже 29 липня проект Gulagu.net повідомив, що ПВК "Вагнер" виходить із Малі. Російські журналісти впевнені, що "вагнерівців" у цій країні в такий спосіб позбулися в Міноборони РФ, а на їхнє місце зайдуть найманці ПВК "Редут".