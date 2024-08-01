Есть и другие операции: наемников РФ уничтожают не только в Мали, Судане и Сирии, — ГУР

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что подобные операции будут происходить и дальше, и есть информация, что "профессиональные патриотические люди" готовят следующие мероприятия для уменьшения способностей России в Африке и других уголках мира.

Related video

Российских наемников уничтожают не только в Судане, Сирии и Мали. Были еще несколько операций, о которых пока не говорили медиа. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, готовятся также дальнейшие похожие операции.

Юсов отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность ГУР к удару по российской базе в Сирии.

Важно

Военные с шевронами ЧВК "Вагнер" замечены в Венесуэле: на чьей стороне наемники (видео)

"Но факт остается фактом – кто-то атаковал эту российскую базу в Сирии, есть соответствующие последствия и поражения", — сказал он.

По словам Юсова, в разных местах повстанцы проводят операции против российских "вагнеровцев": Мали, Судан, Сирия. Он отметил, что "есть еще несколько событий, которые не получили огласки в СМИ пока что".

"Очевидно, речь идет о том, что монополия в сфере бандитской пиратской деятельности так называемых российских ЧВК в мире и в Африке точно подходит к концу. Появляются силы противодействия, которые могут ставить этих преступников на место", — рассказал он.

Юсов подчеркнул, что у этих событий есть как имиджевые, так и военные последствия. К примеру, после того, как были уничтожены "вагнеровцы" в Мали, то туда перебросили дополнительные части наемников из других стран Африки.

Что касается операции туарегов в Мали, то Юсов заявил, что сейчас число уничтоженных наемников уточняется. Пленных, по его словам, больше, но некоторые были обменяны сразу на месте.

Также Юсов прокомментировал слухи о том, что туареги якобы хотят передать Украине пленных наемников. По его словам, с этим "чувствительным вопросом" нужно подождать. Он сказал, что подобные операции будут происходить и дальше, и есть информация, что "профессиональные патриотические люди" готовят следующие мероприятия для уменьшения способностей России в Африке и других уголках мира.

Напомним, 28 июля колонна наемников ЧВК "Вагнер" попала в засаду повстанцев-туарегов. По предварительным подсчетам, количество погибших и раненых может составлять 80 человек. Еще около 15 наемников попали в плен.

Уже 29 июля проект Gulagu.net сообщил, что ЧВК "Вагнер" выходит из Мали. Российские журналисты уверены, что от "вагнеровцев" в этой стране таким образом избавились в Минобороны РФ, а на их место зайдут наемники ЧВК "Редут".