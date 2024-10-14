Україна відправляє БпЛА в Малі для протистояння з ПВК "Вагнер", — Le Monde

За інформацією видання, завдяки українським безпілотникам у повстанців також є можливість бити ворога з повітря.

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З літа 2024-го туареги-повстанці з руху CSP у боротьбі проти малійської хунти та ПВК "Вагнер", яка їх підтримує, використовують українські БпЛА. Про це пише Le Monde.

Безпілотники навіть стали "предметом гордості" для повстанців та можуть змінити "баланс військової сили на землі", адже тепер вони, як і вороги, мають можливості для ударів з повітря. Зокрема, у п’ятницю вранці, 4 жовтня, дрони атакували військовий табір у Гундамі (регіон Тімбукту), де розташовані війська ПВК "Вагнер". Тоді було знищено "щонайменше дев'ять найманців" російського угруповання.

Видання зазначає, що подібні атаки на цей же табір був і у вересні. Методи ураження однакові: легкі квадрокоптери скидають невеликі вибухові заряди на свої цілі з повітря, а потім залишають територію.

Найбільша поразка ПВК "Вагнер" в Малі була в червні 2024 року. Тоді туареги розбили біля міста Тінзауатен недалеко від кордону з Алжиром щонайменше 84 російських найманців із ПВК "Вагнер" і 47 малійських солдатів.

Після цього речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов розповів про співпрацю між ГУР та малійськими повстанцями. Вони "отримали необхідну інформацію, а не тільки ту, яка дозволила їм провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців". Тоді дана заява змусила малійську владу оприлюднити заяву про негайне припинення дипломатичних відносин з Києвом. Тоді перехідний уряд африканської країни зазначив, що дії України порушують суверенітет Малі та виходять за рамки іноземного втручання.