Украина отправляет БпЛА в Мали для противостояния с ЧВК "Вагнер", — Le Monde

По информации издания, благодаря украинским беспилотникам у повстанцев также есть возможность бить врага с воздуха.

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С лета 2024-го туареги-повстанцы из движения CSP в борьбе против малийской хунты и ЧВК "Вагнер", которая их поддерживает, используют украинские БпЛА. Об этом пишет Le Monde.

Беспилотники даже стали "предметом гордости" для повстанцев и могут изменить "баланс военной силы на земле", ведь теперь они, как и враги, имеют возможности для ударов с воздуха. В частности, в пятницу утром, 4 октября, дроны атаковали военный лагерь в Гундаме (регион Тимбукту), где расположены войска ЧВК "Вагнер". Тогда было уничтожено "по меньшей мере девять наемников" российской группировки.

Издание отмечает, что подобные атаки на этот же лагерь был и в сентябре. Методы поражения одинаковы: легкие квадрокоптеры сбрасывают небольшие взрывные заряды на свои цели с воздуха, а затем покидают территорию.

Самое крупное поражение ЧВК "Вагнер" в Мали было в июне 2024 года. Тогда туареги разбили возле города Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром по меньшей мере 84 российских наемников из ЧВК "Вагнер" и 47 малийских солдат.

После этого представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал о сотрудничестве между ГУР и малийскими повстанцами. Они "получили необходимую информацию, а не только ту, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников". Тогда данное заявление заставило малийские власти обнародовать заявление о немедленном прекращении дипломатических отношений с Киевом. Тогда переходное правительство африканской страны отметило, что действия Украины нарушают суверенитет Мали и выходят за рамки иностранного вмешательства.