ЧВК "Вагнер" выводит наемников из Мали: куда их перебросят дальше

ЧВК "Вагнер" выводит своих наемников из Мали после 3,5 лет боев. Миссия завершена, бойцы якобы выполнили главную задачу.

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Об этом сообщил близкий к наемникам Telegram-канал "Разгрузка Вагнера".

Наемники "плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма". Вагнеровцы якобы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население.

В сообщении говорится, что "оркестранты" помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю.

"Выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена", — заключили наемники.

ЧВК "Вагнер" в Мали: как действовали наемники

Власти Мали заключили контракт с ЧВК "Вагнер" в 2021 году и фактически сразу Франция заявила о выводе войск из этой страны. В результате военного переворота к власти в Мали пришел полковник Ассими Гоита.

Западные СМИ писали, что российские наемники должны были обучать малийских военных и защищать высокопоставленных местных чиновников.

В июле 2024 года колонна "вагнеровцев" попала в засаду повстанцев-туарегов, в ходе боевтолкновений погибли солдаты малийской армии и от 20 до 50 "вагнеровцев". Ведущий Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин был убит во время боев с повстанцами арабского движения "Азавад".

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что российских наемников уничтожают не только в Мали, Судане и Сирии. "Профессиональные патриотические люди", по его словам, готовили ряд операций для уменьшения способностей РФ в Африке.

Напомним, в Молдове в феврале этого года задержали трех наемников ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. Силовики провели спецоперацию "Мстители".

Фокус также писал, что туареги-повстанцы из движения CSP, которые воюют с малийской хунтой и ЧВК "Вагнер", применяют дроны из Украины.