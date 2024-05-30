Французские инструкторы могут появиться в Украине уже через несколько дней, — Newsweek

По словам журналистов, обсуждение вопроса дислокации французских военных в Украине должно ускориться в ближайшие дни. Официальное объявление может последовать во время визита Владимира Зеленского во Францию ​​на следующей неделе.

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Французские власти могут отправить инструкторов в Украину для обучения военных уже в считанные дни. Об этом сообщает Newsweek.

Соответствующие сообщения во французской прессе со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, появились через несколько дней после того, как главнокомандующий Сил обороны Украины генерал Александр Сырский заявил, что подписал документы, разрешающие Франции направлять военных инструкторов в Украину для обучения бойцов ВСУ и "ознакомления с инфраструктурой и личным составом".

Франция вместе с другими союзниками Украины по НАТО подготовила более 100 000 военнослужащих с начала полномасштабного вторжения РФ. Вскоре после заявления Сырского Минобороны Украины опубликовало "разъяснение", в котором сообщалось, что Киев все еще ведет переговоры по этому вопросу с Францией и другими странами.

По данным источников журналистов, Украина была вынуждена смягчить комментарии по поводу возможной дислокации французских инструкторов.

По их словам, обсуждение этого вопроса должно ускориться в ближайшие дни, а официальное объявление может быть сделано во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию ​​на следующей неделе.

По словам источников, Франция сначала направит несколько десятков человек "для определения потребностей в обучении", а затем — еще несколько сотен.

Агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника также сообщило в четверг, что Франция может вскоре направить военных инструкторов в Украину. Сообщается, что обучение будет сосредоточено на разминировании, обеспечении работоспособности оборудования и технических знаний для военных самолетов, которые будут предоставлены западными союзниками.

"Договоренности находятся на очень продвинутой стадии, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", — сказал один из источников.

Напомним, 29 мая сообщалось, что Макрон расскажет Зеленскому подробности относительно решения о французских инструкторах.

Также сообщалось, что 29 мая Макрон поддержал право Украины наносить удары по военным целям в РФ (видео)