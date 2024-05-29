Ждать 7 дней: Макрон расскажет Зеленскому детали решения о французских инструкторах

Предыдущее общение по военным инструкторам было неудачным и нескоординированным, заявил президент Франции. Политик заверил, что все объяснит во время встречи в Нормандии.

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Украина и Франция ранее не договорились о прибытии военных инструкторов для обучения бойцов ВСУ. В связи с некоторым недоразумением президент Эмманюэль Макрон все объяснит украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время личной встречи. О деталях плана по появлению французских инструкторов написало агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

На портале привели слова Макрона, которые прозвучали после его общения с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава Франции заявил, что встретится с Зеленским во время торжеств, посвященных высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

"Буду говорить очень точно, чтобы объявить, что мы собираемся делать", — привели журналисты слова французского главы государства.

Отметим, торжества в Нормандии в честь высадки союзников во Второй мировой войне должны состояться 6 июня — именно тогда вопрос французских инструкторов прояснится, говорится в статье DPA.

Макрон отметил, что раньше было "нескоординированное и неудачное общение", и теперь он это исправит.

Сообщения о возможном появлении французских инструкторов в Украине СМИ писали в начале весны 2024 года. Президент Франции заявил, что вполне допускает, что западные войска появятся на украинской территории. Например, это могут быть французские солдаты. Политик не уточнил, когда именно может произойти такое событие, о каком количестве солдат идет речь, чем именно они будут заниматься. Зато прозвучало условие появления — прорыв фронта, а также предположение, что они могут, например, заниматься разминированием.

Заявление Макрона прокомментировал Владимир Зеленский в интервью СМИ. Украинский глава государства сообщил, что действительно слышал об этом, но официально с ним не говорили: информация поступила из медиа.

Тем временем главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский 27 мая сообщил, что вопрос с французскими инструкторами уже решен. По его словам, они приедут в Украину и будут обучать бойцов Сил обороны.

Напоминаем, западные партнеры продолжают дискуссию по еще одному направлению помощи — отмена запрета бить западным оружием по российской территории. Президент США Джо Байден может позволить ограниченные удары по военным целям, написали в СМИ. В то же время Эммануэль Макрон 28 мая заявил, что можно было бы позволить обезвреживать установки, которыми россияне обстреливают украинцев. В то же время в мае усилились ядерные угрозы РФ. В частности, Кремль решил провести военные учения по применению ядерного тактического оружия. Кроме того, обещают еще больнее бить по Украине.