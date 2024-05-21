"Вызов международным нормам": США не будут отправлять военных инструкторов в Украину (видео)

По словам американского генерала Чарльза Брауна, до полномасштабного вторжения Вашингтон помогал Киеву военными, которые тренировали бойцов ВСУ. В будущем, когда улучшится ситуация и военный конфликт закончится, можно будет сделать это снова.

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На Западе продолжаются дискуссии о том, чтобы в Украину были направлены иностранные военные, которые выполняли бы различные функции. При этом Соединенные Штаты Америки не планируют отправлять своих военных инструкторов. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун во время пресс-конференции по итогам "Рамштайна".

По его словам, Вашингтон пока что не рассматривает вопрос такого вида помощи Украине. До февраля 2022 года там действительно находились некоторые американские военные, которые работали на тренировках с украинцами. Сейчас же этого не происходит.

"Когда я говорил, что когда-то в конце концов мы сможем это делать снова, это как только военный конфликт закончится, когда будет лучшая ситуация, тогда я подозреваю, мы сможем привезти инструкторов. Но пока нет планов привозить американских инструкторов в Украину", — заявил Чарльз Браун.

Отдельно генерал США добавил, что сейчас Украина стоит перед вызовами касаемо собственных резервов и запасов, поэтому союзники, которые работают в рамках коалиции поддержки Киева, должны сделать все для того, чтобы помогать дальше. Безопасности и процветания для всех можно будет достичь лишь общими усилиями.

"Наша поддержка Украины — это не просто акт солидарности, это стратегическая необходимость, которая укрепляет более широкую международную безопасность. Российская агрессия, если ее не остановить, может вдохновить другие авторитарные режимы бросить вызов международным нормам и нарушить суверенитет их соседей. Это подчеркивает, насколько важен решительный и объединенный ответ", — подытожил Чарльз Браун.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в Литве заявили о готовности отправить в Украину своих инструкторов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Вильнюс может снова вернуть своих военных для помощи украинцам, как это было до начала полномасштабной войны.