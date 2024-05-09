"Первый шаг в инициативе Макрона": в Литве поддержали отправку инструкторов в Украину

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что страны Запада могут отправить своих военных инструкторов в Украину для обучения, ведь делали это раньше.

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Обучать украинских военных в Украине является "более практично", чем делать это на территории стран-членов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в разговоре с британскими журналистами для The Guardian.

Он отметил, что западные военные уже занимались инструктажем ВСУ непосредственно в Украине. По его словам, к этой традиции можно вернуться снова.

"Наши войска обучали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это в течение многих лет. Поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым. Это может стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона", — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Ландсбергис отметил также защиту, под которой должны находиться западные инструкторы на территории Украины.

"Может случиться так, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев в Украине, будут защищены противовоздушной обороной, а это, в свою очередь, будет означать, что часть украинского неба будет защищена противовоздушной обороной", — сказал он.

По словам главы МИД Литвы, этот шаг продемонстрирует Владимиру Путину, что не ему решать, каким образом Запад будет помогать Украине.

"Вместо этого мы увидим, что нужно, и адаптируемся к ситуации, потому что ситуация (в Украине, — ред.) не улучшается", — пояснил Ландсбергис.

А также добавил, что парламент Литвы уже дал правительству мандат на обучение в Украине, но это лучше всего было бы сделать в составе более широкой коалиции.

9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен размещать свои войска в Украине, но готов оказывать военную помощь Киеву.

8 мая в интервью Фокусу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заявил, что дискуссии о войсках НАТО в Украине раздражают и Киев, и Москву.