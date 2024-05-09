Генсек НАТО о размещении войск Альянса в Украине: Киев не просил нас об этом

По мнению Йенса Столтенберга, президент РФ Владимир Путин все еще убежден в возможности победить Украину. Поэтому Киев нуждается в военной поддержке.

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Североатлантический альянс не намерен размещать свои войска на украинской территории, однако готов оказывать военную помощь Киеву для защиты от российского полномасштабного вторжения. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью журналистам агентства ANSA во время визита в Италию.

По его словам, в связи с задержкой с поставками оружия из Соединенных Штатов и Европы в Украину российские войска достигли некоторого успеха. И хотя "сейчас ситуация меняется", о присутствии "на земле" речь не идет.

"НАТО не планирует разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", — отметил генсек.

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Вместе с тем Столтенберг отметил, что президент России Владимир Путин продолжает верить в возможность победы в Украине, поэтому убедить его начать переговоры — "это доказать непосредственно на фронте, что он не победит, и единственный способ сделать это — оказать военную поддержку Украине".

4 апреля глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отрицает возможность ввода войск Соединенного Королевства в Украину, поскольку, по его словам, они могут "стать мишенью для Путина". При этом дипломат считает, что речь идет о "вопросе политической воли".

Также Фокус писал о заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности ввода войск НАТО. Согласно ему Киев пока не планирует приглашать войска Альянса, зато предпочитает поставки вооружения от западных союзников.