Не стать мишенью Кремля: в британском МИД исключили отправку войск НАТО в Украину

Британский министр Дэвид Кэмерон назвал Путина тираном, пытающимся силой перекроить границы. В то же время он подчеркнул важность помощи Украине без прямого военного вмешательства.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что война Украиной будет проиграна, если ее союзники не активизируются. В то же время глава британской дипломатии исключил отправку войск НАТО в Украину, чтобы не стать "мишенью для президента России Владимира Путина". О ситуации вокруг российско-украинской войны британский министр рассказал 4 апреля в подкасте BBC Ukrainecast.

В ходе интервью главе британского МИД был задан вопрос — должны ли западные государства направить в Украину своих военных? На что Кэмерон ответил отрицательно, сославшись на опасения по поводу реакции со стороны Кремля.

"Мы не хотим давать Путину такую цель. В конечном счете это вопрос политической воли", — заявил при этом министр.

Кэмерон также заявил о намерении лоббировать в Конгрессе США увеличение финансовой помощи Украине во время своего предстоящего визита в Соединенные Штаты. Он пояснил, что НАТО рассматривает возможность создания миссии не внутри Украины, а для Украины, направленной на использование структуры Альянса для оказания столь необходимой стране поддержки.

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Однако британский министр категорически заявил, что он не предполагает развертывания войск Североатлантического блока на территории Украины. По его мнению, такой шаг приведет к ненужной эскалации напряженности и предоставит Путину стратегическую цель. Вместо этого он подчеркнул важность скоординированной помощи НАТО Украине без прямого военного вмешательства.

Кэмерон подчеркнул настоятельную необходимость противостоять агрессивным действиям Путина, назвав его тираном, пытающимся силой перекроить границы. Он представил два варианта реакции Запада: умиротворение или конфронтация.

"Но по сути, для таких стран, как Великобритания, и всех, кто поддерживает Украину, это вопрос политической воли. Хватит ли нам терпения? Есть ли у нас воля? Готовы ли мы предоставить ресурсы? В случае с Британией ответ определенно — да", — подытожил министр.

Напомним, 3 апреля представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью около 1500 человек для переброски в Украину.