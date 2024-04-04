Не стати мішенню Кремля: у британському МЗС виключили відправлення військ НАТО в Україну

Британський міністр Девід Кемерон назвав Путіна тираном, який намагається силою перекроїти кордони. Водночас він наголосив на важливості допомоги Україні без прямого військового втручання.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що війна України буде програна, якщо її союзники не активізуються. Водночас очільник британської дипломатії виключив відправлення військ НАТО в Україну, щоб не стати "мішенню для президента Росії Володимира Путіна". Про ситуацію навколо російсько-української війни британський міністр розповів 4 квітня в подкасті BBC Ukrainecast.

Під час інтерв'ю главі британського МЗС поставили запитання — чи повинні західні держави направити в Україну своїх військових? На що Кемерон відповів негативно, пославшись на побоювання з приводу реакції з боку Кремля.

"Ми не хочемо давати Путіну таку мету. Зрештою це питання політичної волі", — заявив при цьому міністр.

Кемерон також заявив про намір лобіювати в Конгресі США збільшення фінансової допомоги Україні під час свого майбутнього візиту до Сполучених Штатів. Він пояснив, що НАТО розглядає можливість створення місії не всередині України, а для України, спрямованої на використання структури Альянсу для надання такої необхідної країні підтримки.

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Однак британський міністр категорично заявив, що він не передбачає розгортання військ Північноатлантичного блоку на території України. На його думку, такий крок призведе до непотрібної ескалації напруженості та надасть Путіну стратегічну мету. Натомість він наголосив на важливості скоординованої допомоги НАТО Україні без прямого військового втручання.

Кемерон наголосив на нагальній необхідності протистояти агресивним діям Путіна, назвавши його тираном, який намагається силою перекроїти кордони. Він представив два варіанти реакції Заходу: умиротворення або конфронтація.

"Але по суті, для таких країн, як Велика Британія, і всіх, хто підтримує Україну, це питання політичної волі. Чи вистачить нам терпіння? Чи є в нас воля? Чи готові ми надати ресурси? У випадку з Британією відповідь виразно — так", — підсумував міністр.

Нагадаємо, 3 квітня представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що командування французького іноземного легіону на початку березня затвердило склад батальйонно-тактичної групи чисельністю близько 1500 осіб для перекидання в Україну.