Неопределенность с войсками НАТО в Украине раздражает и Москву и Киев, — Валерий Клочок (видео)

У РФ никогда не было и сейчас нет каких-то "красных линий", которые касаются именно их поведения. Поэтому не прекращаются провокации со стороны Москвы на границах с ЕС, отмечает аналитик.

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Россия сейчас очень обеспокоена различными заявлениями европейских политиков и их мнениями о возможности отправки контингента армии НАТО в Украину. И хотя политики и чиновники делают заявления, противоречащие друг другу, но это только больше злит РФ, ведь она не может определиться с планами на будущее. Об этом в интервью Фокусу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его мнению, подобная риторика, когда, например, министр обороны Польши отвергает такую возможность, а глава МИД страны допускает отправку войск, раздражает не только Кремль, но и Киев. Конечно, на этом поле активно выступает президент Франции Макрон, выступающий за удержание России в отношении агрессии против Европы и размышляющий на тему введения ограниченного контингента в Украину.

"Уже ни для кого не является секретом, что инструкторы НАТО давно обучают наши войска, — говорит Клочок, — Увеличение количества подобных инструкторов очень волнует Россию, ведь о помощи учениям не скрывают и во Франции, и в Британии, и в Польше".

Клочок отмечает, что в целом для РФ никогда не было и сейчас нет каких-то "красных линий", которые касаются именно их поведения. Поэтому не прекращаются провокации со стороны Москвы на границах с ЕС. Особенно это касается стран Балтии, Польши и Калининградской области.

"Буквально на прошлой неделе глава иностранного ведомства Эстонии сделал заявление о возможном захвате Нарвы Путиным и такие заявления звучат все громче, — отмечает Клочок, — Я ну не исключаю, что идет такое повышение очень серьезных ставок и нашими партнерами накануне Швейцарского саммита и наработки возможных там каких-то переговорных позиций, которые Украина представит России по итогам этого саммита".

Однако по мнению эксперта, НАТО не готово быстро и полноценно противостоять оккупантам. На сегодня он не видит, что Альянс готов к решительным шагам. Есть только заявления, есть дискуссия, хотя, возможно, это своеобразный "туман войны" и НАТО в вопросе введения контингента в Украину просто что-то скрывает от россиян.

Напомним, 2 мая в Офисе президента Украины заявили, что саммит мира в Швейцарии, который будет проходить 15-16 июня, станет платформой, где речь будет идти о достижении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права.