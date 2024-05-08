Невизначеність з військами НАТО в Україні дратує і Москву і Київ, — Валерій Клочок (відео)

У РФ ніколи не було і зараз немає якихось "червоних ліній", які стосуються саме їхньої поведінки. Тому не припиняються провокації з боку Москви на кордонах з ЄС, зазначає аналітик.

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Росія зараз дуже стурбована різноманітними заявами європейських політиків та їх думками щодо можливості відправки контингенту армії НАТО в Україну. І хоча політики та чиновники роблять заяви, що протирічать одна одній, але це тільки більше злить РФ, адже вона не може визначитись з планами на майбутнє. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

На його думку, подібна риторика, коли, наприклад, міністр оборони Польщі відкидає таку можливість, а очільник МЗС країни припускає відправку військ дратує не тільки Кремль, але й Київ. Звичайно, на цьому полі активно виступає президент Франції Макрон, що виступає за утримання Росії щодо агресії проти Європи та розмірковує на тему введення обмеженого контингенту в Україну.

"Вже ні для кого не є секретом, що інструктори НАТО давно навчають наші війська, — каже Клочок. — Збільшення кількості подібних інструкторів дуже хвилює Росію, адже про допомогу навчанням не приховують і у Франції, і в Британії, і в Польщі".

Клочок наголошує, що в цілому для РФ ніколи не було і зараз немає якихось "червоних ліній", які стосуються саме їхньої поведінки. Тому не припиняються провокації з боку Москви на кордонах з ЄС. Особливо це стосується країн Балтії, Польщі та Калінінградської області.

"Буквально минулого тижня очільник закордонного відомства Естонії зробив заяву про можливе захоплення Нарви Путіним і такі заяви лунають все гучніше, — зазначає Клочок. — Я ну не виключаю, що йде таке підвищення дуже серйозних ставок і нашими партнерами напередодні Швейцарського саміту і напрацювання можливих там якихось переговорних позицій, які Україна представить Росії за підсумками цього саміту".

Проте, на думку експерта, НАТО не готово швидко та повноцінно протистояти окупантам. На сьогодні він не бачить, що Альянс готовий до рішучих кроків. Є тільки заяви, є дискусія, хоча, можливо, це своєрідний "туман війни" і НАТО в питанні введення контингенту в Україну просто щось приховує від росіян.

Нагадаємо, 2 травня в Офісі президента України заявили, що саміт миру у Швейцарії, який відбуватиметься 15–16 червня, стане платформою, де буде йтися про досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.