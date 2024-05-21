Войска НАТО в Украине: Франция не озвучила Украине реальные предложения, — Зеленский

Владимир Зеленский узнал о предложении Эмманюэля Макрона из СМИ. После этого никаких реальных шагов не делалось и он не знает, что имел в виду французский президент.

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Украина не получала от Франции официального предложения о введении западных войск. Зато были только заявления в средствах массовой информации (СМИ) и обычный разговор между двумя президентами. О возможности появления войск стран НАТО на территории Украины президент Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству The New York Times.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, появятся ли в Украине не войска, а хотя бы инструкторы стран НАТО — об этом заявляли, например, политики Литвы. Украинский президент объяснил, что подобные предложения "положительно воспринимаются" в стране, которая находится в состоянии войны. После этого он вспомнил о предложении ввода войск, озвученном президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, никто не предпринимает реальных шагов для того, чтобы воплотить в жизнь это предложение.

Глава государства заявил, что об идее Макрона узнал из СМИ. После этого пообщался с ним лично и уточнил, что же тот имел в виду. Выяснилось, что речь идет не о военных подразделениях, а о работе в двух направлениях — обучение украинских бойцов и ремонт техники. В то же время никаких действий пока нет.

"За этим стоит много медийных слов. Пока эта идея никуда не делась. Я этого не вижу, разве что на словах", — сказал Зеленский.

Что касается появления реальных военных из стран-членов НАТО, то украинский президент, с одной стороны, благодарен Макрону "за смелость", а с другой — не понимает, насколько это заявление реально.

"Я еще не очень понимаю, насколько это соответствует действительности и правда ли это, и возможно ли это и т.д. Нужно понять, что [Макрон — ред.] на самом деле готов сделать, что может быть и как это может нам помочь", — подытожил Зеленский.

Отметим, в феврале 2024 года Эммануэль Макрон после саммита по безопасности в Париже заявил, что готов отправить французские войска в Украину. США, Германия и другие европейские страны немедленно заявили, что не поддерживают такие идеи. В то же время появилась реакция РФ: один из ее сенаторов, Петр Толстой, начал угрожать Франции ядерным ударом. Тем временем эксперты объяснили, как можно использовать западные войска в Украине, не вводя их в реальные бои: могут стать на границе, усилить средства ПВО, ремонтировать технику и тому подобное.

В мае Макрон описал условия, при которых решится на ввод войск. По его словам, это возможно при "прорыве фронта". Через несколько дней после этого заявления началось наступление РФ на Харьков и врагу удалось пройти 10 км вглубь Украины.

Напоминаем, 21 мая Владимир Зеленский объяснил западным СМИ, почему ВСУ допустили прорыв ВС РФ под Харьковом. В то же время после очередного заседания "Рамштайн" глава Пентагона в очередной раз повторил, что инструкторов США не будет в Украине.