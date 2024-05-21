Війська НАТО в Україні: Франція не озвучила Україні реальних пропозицій, — Зеленський

Володимир Зеленський дізнався про пропозицію Емманюеля Макрона зі ЗМІ. Після цього ніяких реальних кроків не було зроблено, і він не знає, що мав на увазі французький президент.

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Україна не отримувала від Франції офіційної пропозиції щодо введення західних військ. Натомість були лише заяви в засобах масової інформації (ЗМІ) та звичайна розмова між двома президентами. Про можливість появи військ країн НАТО на території України президент Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю агентству The New York Times.

Журналісти поцікавилися в Зеленського, чи з'являться в Україні не війська, а хоча б інструктори країн НАТО — про це заявляли, наприклад, політики Литви. Український президент пояснив, що подібні пропозиції "позитивно сприймаються" в країні, яка перебуває в стані війни. Після цього він згадав про пропозицію введення військ, озвучену президентом Франції Емманюелем Макроном. За його словами, ніхто не робить реальних кроків для того, щоб втілити в життя цю пропозицію.

Глава держави заявив, що про ідею Макрона дізнався зі ЗМІ. Після цього поспілкувався з ним особисто й уточнив, що ж той мав на увазі. З'ясувалося, що йдеться не про військові підрозділи, а про роботу у двох напрямках — навчання українських бійців і ремонт техніки. Водночас жодних дій поки що немає.

"За цим стоїть багато медійних слів. Поки ця ідея нікуди не поділася. Я цього не бачу, хіба що на словах", — сказав Зеленський.

Щодо появи реальних військових із країн-членів НАТО, то український президент, із одного боку, вдячний Макрону "за сміливість", а з іншого, не розуміє, наскільки ця заява реальна.

"Я ще не дуже розумію, наскільки це відповідає дійсності й чи це правда, і чи можливо це тощо. Потрібно зрозуміти, що [Макрон. — Ред.] насправді готовий зробити, що може бути і як це може нам допомогти", — підсумував Зеленський.

Зазначимо, у лютому 2024 року Емманюель Макрон після безпекового саміту в Парижі заявив, що готовий відправити французькі війська в Україну. США, Німеччина й інші європейські країни негайно заявили, що не підтримують таких ідей. Водночас з'явилася реакція РФ: один із її сенаторів, Петро Толстой, почав погрожувати Франції ядерним ударом. Водночас експерти пояснили, як можна використати західні війська в Україні, не вводячи їх у реальні бої: можуть стати на кордоні, підсилити засоби ППО, ремонтувати техніку тощо.

У травні Макрон описав умови, за яких наважиться на введення військ. За його словами, це можливо в разі "прориву фронту". За кілька днів після цієї заяви почався наступ РФ на Харків, і ворогу вдалося пройти 10 км вглиб України.

Нагадуємо, 21 травня Володимир Зеленський пояснив західним ЗМІ, чому ЗСУ допустили прорив ЗС РФ під Харковом. Водночас після чергового засідання "Рамштайн" голова Пентагону вкотре повторив, що інструкторів США не буде в Україні.