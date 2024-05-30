Французькі інструктори можуть з'явитися в Україні вже за кілька днів, — Newsweek

За словами журналістів, обговорення питання дислокації французьких військових в Україні має прискоритися найближчими днями. Офіційне оголошення може відбутися під час візиту Володимира Зеленського до Франції наступного тижня.

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Французька влада може відправити інструкторів в Україну для навчання військових уже за лічені дні. Про це повідомляє Newsweek.

Відповідні повідомлення у французькій пресі з посиланням на джерела, знайомі з питанням, з'явилися за кілька днів після того, як головнокомандувач Сил оборони України генерал Олександр Сирський заявив, що підписав документи, які дають змогу Франції направляти військових інструкторів до України для навчання бійців ЗСУ та "ознайомлення з інфраструктурою та особовим складом".

Франція разом з іншими союзниками України по НАТО підготувала понад 100 000 військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення РФ. Незабаром після заяви Сирського Міноборони України опублікувало "роз'яснення", в якому повідомлялося, що Київ все ще веде переговори з цього питання з Францією та іншими країнами.

За даними джерел журналістів, Україна була змушена пом'якшити коментарі щодо можливої дислокації французьких інструкторів.

За їхніми словами, обговорення цього питання має прискоритися найближчими днями, а офіційне оголошення може бути зроблено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції наступного тижня.

За словами джерел, Франція спочатку направить кілька десятків осіб "для визначення потреб у навчанні", а потім — ще кілька сотень.

Агентство Reuters із посиланням на три дипломатичні джерела також повідомило в четвер, що Франція може незабаром направити військових інструкторів в Україну. Повідомляється, що навчання буде зосереджено на розмінуванні, забезпеченні працездатності обладнання та технічних знань для військових літаків, які будуть надані західними союзниками.

"Домовленості перебувають на дуже просунутій стадії, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", — сказало одне з джерел.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що Макрон розповість Зеленському подробиці щодо рішення про французьких інструкторів.

Також повідомлялося, що 29 травня Макрон підтримав право України завдавати ударів по військових цілях у РФ (відео)