Приїде в червні: Макрон підтвердив, що Зеленський готується відвідати Францію

Президент Франції підтвердив, що Зеленський приїде вже наступного тижня. Його візит заплановано з нагоди заходів до 80-ї річниці висадження союзних військ у Нормандії (День Д).

Related video

Емманюель Макрон відповідав на запитання преси про те, коли в Україну приїдуть французькі військові інструктори. І підтвердив, що очікує на Володимира Зеленського вже на початку червня. Про це повідомляє TF1.

Про інструкторів Макрон сказав, що не "коментує чутки", засуджуючи "нескоординовані та невдалі комунікації". Однак він заявив, що його варіанти допомоги Україні обговорюватимуться безпосередньо під час майбутнього візиту Володимира Зеленського. Та оголосив що візит українського президента присвячений до урочистостей у Нормандії під час святкування "Дня Д" 6 червня – тобто до 80-ї річниці висадження союзних військ у Нормандії.

Нагадаємо, висадження на пляжах Нормандії 6 червня 1944 стало першим кроком союзних військ до звільнення Західної Європи від нацистської німецької окупації.

"У мене буде можливість, коли Президент Зеленський наступного тижня приїде до Франції з нагоди "Дня Д", прийняти його і тоді дуже точно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося робити", — сказав Макрон на пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом. В Офісі президента України поки не підтвердили коли саме відбудеться візит.

Нагадаємо, на цю пресконференцію французький лідер також приніс карту, щоб показати, наскільки близько розташовані українські міста, атаковані російськими військами, до кордону РФ.

"Ми повинні дозволити їм (Україні, — ред.) нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети", — заявив Макрон.