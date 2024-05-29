Приедет в июне: Макрон подтвердил, что Зеленский готовится посетить Францию

Президент Франции подтвердил, что Зеленский приедет уже на следующей неделе. Его визит запланирован по случаю мероприятий к 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии (День Д).

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Эмманюэль Макрон отвечал на вопросы прессы о том, когда в Украину приедут французские военные инструкторы. И подтвердил, что ожидает Владимира Зеленского уже в начале июня. Об этом сообщает TF1.

Об инструкторах Макрон сказал, что не "комментирует слухи", осуждая "нескоординированные и неудачные коммуникации". Однако он заявил, что его варианты помощи Украине будут обсуждаться непосредственно во время предстоящего визита Владимира Зеленского. И объявил, что визит украинского президента приурочен к торжествам в Нормандии во время празднования "Дня Д" 6 июня — то есть к 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Напомним, высадка на пляжах Нормандии 6 июня 1944 года стала первым шагом союзных войск к освобождению Западной Европы от нацистской немецкой оккупации.

"У меня будет возможность, когда Президент Зеленский на следующей неделе приедет во Францию по случаю "Дня Д", принять его и тогда очень точно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся делать", — сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. В Офисе президента Украины пока не подтвердили когда именно состоится визит.

Напомним, на эту пресс-конференцию французский лидер также принес карту, чтобы показать, насколько близко расположены украинские города, атакованные российскими войсками, к границе РФ.

"Мы должны позволить им (Украине, — ред.) нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты", — заявил Макрон.