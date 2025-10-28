Російська розвідка згадала про Наполеона і повідомила про французьких військових в Україні

Пресбюро СЗР РФ у вельми поетичній формі заявило, що за вказівкою Емманюеля Макрона французький Генштаб нібито готує до розгортання в Україні контингент чисельністю до двох тисяч солдатів. І набирати їх будуть в Іноземному легіоні.

Російська розвідка подала цю новину під назвою "Наполеон, Карл XII, Макрон — траєкторія падіння". Стверджується, що президент Франції Макрон нібито "марить" військовою інтервенцією в Україні і хоче "увійти в історію як полководець".

В опусі російських розвідників стверджується, що в Україну нібито відправлять військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів і офіцерів.

"Кістяк формування складуть штурмовики Французького іноземного легіону, переважно з країн Латинської Америки. Наразі легіонери вже розміщені в прикордонних з Україною районах Польщі та інтенсивно проходять бойове злагодження, отримують озброєння і військову техніку. Уже найближчим часом планується їхнє перекидання в центральні області України", — йдеться в повідомленні.

Також розвідники стверджують, що у Франції готують місця в госпіталях, а французькі лікарі проходять спеціальну медичну підготовку для роботи в польових умовах. І Макрон встиг підготуватися до ймовірного "витоку інформації про підготовку інтервенції": "Париж має намір заявити, що йдеться лише про невелику групу інструкторів, які прибувають на Україну для навчання мобілізованих ЗСУ".

Далі в Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації дають коротку історичну довідку, оскільки її вивчають у РФ.

"Макрон відомий тим, що мріє про "лаври" Наполеона. Однак історію він вивчав ганебно погано. Він не тільки пропустив параграф підручника, де описувалося завершення наполеонівського походу в Росію, а й прогуляв урок про спробу шведського короля Карла XII перемогти Росію з опорою на українського гетьмана — зрадника Мазепу, що закінчилася розгромом шведів під Полтавою. Макрону варто було б знати слова відомого російського історика В. Ключевського: "Історія нічому не вчить, а тільки карає за незнання уроків", — резюмують у російській розвідці.

Іноземні військові в Україні — що відомо

Про французьких військових у Росії говорять не вперше. Речник посольства РФ у Франції Олександр Макогонов пригрозив на французькому телебаченні 2024 року, що французькі інструктори стануть "законними цілями" для Росії, коли їх відправлять в Україну. Він повторив сентенцію прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який говорив те саме днем раніше.

Заяви росіян прозвучали після того, як стало відомо, що Франція розглядає можливість відправки французьких військових інструкторів в Україну для прискорення навчання українських солдатів, зокрема в галузі розмінування та обслуговування військової техніки.

Присутність іноземних військових в Україні ніколи не заперечувалася. Іноземні військові в Україні діють у двох основних формах: як контрактники у Збройних Силах України, або як добровольці у складі різних військових формувань. Іноземці, які бажають приєднатися до ЗСУ, мають укласти військовий контракт, а іноземні добровольці можуть бути членами як окремих українських підрозділів, так і сформованих іноземних легіонів.

Так, свого часу в ЗСУ служив кузен нинішнього віцепрезидента США Джей Ді Венса. Нейт Венс вступив добровольцем до лав Сил оборони в березні 2022 року, а в червні — вже воював на Донбасі.

При цьому в російській армії теж є іноземці, але їх до лав ЗС РФ часто заманюють обманом. Найчастіше це жителі умовно "дружніх" Росії країн Африки та Азії.