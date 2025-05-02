Удвічі кращі за PzH та Archer: скільки CAESAR втратили ЗСУ і чому так мало, — звіт

Франція дослідила роботу самохідних артилерійських установок CAESAR на війні в Україні та з'ясувала, що їх втрачено менше, ніж інших гармат, які має українська армія. Причина таких незначних втрат — в особливостях конструкції. Крім того, CAESAR зберіг удвічі більшу боєготовність, ніж PzH 2000 та Archer.

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Про роботу французьких САУ CAESAR в ЗСУ розповіли на порталі Defense Express.

Defense Express звернув увагу на звіт, написаний комітетом національної оборони та збройних сил парламенту Франції. Звіт має назву "Артилерія в ключі нового стратегічного контексту", написаний після 17 слухань та п'яти поїздок в Україну та Польщу. Головна мета дослідження — яка якість сучасної артилерії Франції й чи готова вона до випробувань сучасної війни. Серед іншого, у звіті наводяться дані про кількість САУ CAESAR, втрачених під час бойових дій в Україні — це 10%. Точна кількість не вказується, але на DE оцінили втрати. Якщо врахувати, що на кінець 2024 року ЗСУ отримали від Франції 78 установок, то втрати — близько 7 одиниць, ідеться у статті.

САУ CAESAR — деталі

Автори звіту зауважили, що втрати CAESAR — у 2-3 рази менші, ніж для інших аналогічних систем (назви не вказані). Також є пояснення, чому ця артустановка настільки "живуча":

використовують шасі 6 на 6, тобто САУ менша за розміром і її легше замаскувати;

установку легко ремонтувати, тому її у більшій кількості випадків відновлюють;

є "аварійні системи", які дозволять швидко відійти з точки пострілу, щоб не потрапити під удар ЗС РФ. Що це за "системи", комісія не пояснила.

Також французи оцінили боєготовність трьох моделей САУ через п'ять місяців активної роботи на фронті:

боєготовність САУ CAESAR — 60%;

PzH 2000 — 32%;

Archer — 38%.

З'ясувалось, що CAESAR переважає аналоги удвічі: на порталі уточнили, що такий результат — через "простішу конструкцію та механізацію заряджання".

Ще одне питання — це ступінь зношення стволів. В умовах російсько-української війни САУ стріляють на максимальну дальність. При цьому, за оцінками французів, гармата щодоби робить в середньому 60-90 пострілів, і максимум — 150. Тому стволи швидше виходять з ладу і потребують заміни: обсяги заміни у статті не вказані. На Defense Express написали, що французька промисловість не справляється з темпами випуску нових стволів, які б замінили зношені. Крім того, заводи не змогли наростити САУ, які виробляються щомісяця. — це 12 шт. (технологічний цикл зменшили з 30 до 15 місяців), ідеться у статті. Нагадаймо, що виробництво САУ "Богдана" — 20-30 шт. на місяць.

Інформаційний звіт "Артилерія в ключі нового стратегічного контексту", про який написали на DE, складається з двох масштабних розділів. З повним текстом можна ознайомитись на порталі французького парламенту або послухати на YouTube.

Зазначимо, у грудні 2023 року українські військові розповіли про недоліки, які вони бачать у САУ CAESAR. Зі слів бійця 56 бригади ЗСУ, установка все ж завелика для умов сучасної війни, тому її гарно бачать розвідувальні дрони ЗС РФ та влучають "Ланцети".

Нагадуємо, у квітні видання Le Monde розповіло про заяву заводу KNDS, яке відправляє 90% випущених артилерійських стволів в Україну.