На 80%: Україна випускає більше САУ "Богдана", ніж говорить офіційно, — ЗМІ

Український військово-промисловий комплекс здатен випустити на 80% більше самохідних артилерійських установок "Богдана", ніж повідомило Агентство оборонних закупівель. Протягом двох років потужності зросли у шість разів.

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Про виробництво САУ "Богдана" в Україні написало профільне видання Army Technology.

Видання повідомило, що Україна продовжує нарощувати випуск САУ калібру 155 мм, і потужності зростають більше, ніж написало, наприклад, The Washington Post на основі заяви АОЗ. У статті вказується, що агентство підтвердило випуск щомісяця 20 од. САУ "Богдана". Натомість джерела AT повідомили, що насправді потужності більші на 80% — тобто 36 "Богдан".

"У той час, як АОЗ надав лише цифру "понад 20" Богдан на місяць, інше джерело повідомило Army Technology, що за цей час вони постачають аж 36 систем", — написало медіа, при цьому не вказавши імені та посади співрозмовника.

У статті також нагадується, що Україна почала випускати власні САУ у 2023 році й перша промислова партія становила 6 од. на місяць. Протягом одного-двох років виробництво зросло у шість разів (якщо покладатись на дані медіа).

Також нагадується, що Україна з лютого 2022 по умовний червень 2024 (тобто за 28 місяців) отримала близько 800 артилерійських систем. Артсистеми приходили з п'яти країн світу — США (M777), Франції (CAESAR), Британії (AS90), Німеччини (PzH2000), Швеції (Archer). Тобто перед українцями поставала проблема логістики, зауважило AT. Можна порахувати, що орієнтовні поставки від партнерів — по, умовно, 29 САУ щомісяця, і це число менше за кількість, яку випускає ВПК України у 2025 році.

САУ "Богдана" — деталі

Зазначимо, Фокус писав про САУ "Богдана" — самохідні артилерійські установки калібру 155 мм, які почали вироблятись під час російсько-української війни. Зокрема, в грудні 2023 року видання "Економічна правда" розповіла, як Україна налагодила технологічний цикл в умовах війни. Як з'ясувалось, перші САУ встановлювались на шасі білоруського заводу МАЗ, але згодом перейшли на чеські Tatra T815-7, які виявились дещо дорожчими. Також вказувалось, що на той момент дула виготовлялись на "Краматорському машинобудівному заводі". У статті наголошується, що виробництво децентралізували, щоб вберегти від російських ударів.

У березні 2025 року Bild повідомив про модифікацію САУ "Богдана". Установка отримала новий радар, який дає можливість вимірювати початкову швидкість снаряда та точніше влучати по російських цілях, ідеться у статті.

Нагадуємо, українські військові розповіли про переваги буксирувальної версії САУ 2С22 "Богдана", яка має ресурс 8 тис. пострілів.