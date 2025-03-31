Великий ресурс і точність: у ЗСУ розповіли про переваги САУ "Богдана-БГ" (відео)

Українські артилеристи відзначили високу точність стрільби буксируваної версії САУ 2С22 "Богдана", що отримала позначення "Богдана-БГ", навіть порівняно із західними аналогами. Також бійці розповіли про витривалість української гаубиці, ресурс якої сягає 8000 пострілів.

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Видання BILD опублікувало репортаж з полігону, в якому бійці розрахунку "Богдани" поділилися інформацією про переваги української гаубиці. Один із військових, який має досвід експлуатації різних артилерійських систем, підтвердив, що знос каналу ствола залишається повільним: гаубиця зберігає точність навіть після 7-8 тисяч пострілів.

Зі свого боку представник заводу-виробника пояснив, що ключ до точності системи криється в унікальній нарізці стовбура і конструкції центральної опори, яка стабілізує гармату. Однак точні параметри нарізів залишаються засекреченими. Також на кадрах можна помітити наявність балістичного обчислювача швидкості, ймовірно, 112L4, який може підвищувати точність вогню.

"Секрет полягає в нарізах ствола, це секретна інформація, кут і кількість, а також наявність центральної опори, яка додатково стабілізує гармату", — розповіли зброярі.

Використання боєприпасів і ремонт САУ

Гаубиці 2С22 застосовують боєприпаси як українського виробництва, так і передані західними партнерами. За словами військових, на витрату снарядів впливає рівень злагодженості підрозділів.

Оскільки САУ "Богдана" — українська розробка, її обслуговування і ремонт проводяться в стислі терміни. Виробник — "Краматорський завод важкого верстатобудування" — повідомив, що виробничі потужності розташовані як в Україні, так і в країнах ЄС, що дає змогу нарощувати випуск гаубиць. На сьогодні темпи виробництва перевищують 20 одиниць на місяць. Причому для забезпечення безперебійного випуску створено дублювання виробництва комплектуючих — кожна запчастина виготовляється щонайменше на двох різних підприємствах.

Виробник уперше офіційно розкрив і вартість САУ 2С22 "Богдана" — близько 2,8 млн євро. Раніше бельгійські аналітики оцінювали гаубицю у 2,3 млн євро, але їхній прогноз виявився заниженим. Попри це, українська САУ залишається дешевшою за багато західних аналогів.

За словами розробників, вони прагнули зробити систему максимально простою в експлуатації. Електричні та гідравлічні механізми дублюються механічними аналогами, що полегшує обслуговування. Запасні частини доступні протягом 24 годин, а ремонт будь-якої машини можливий протягом 48 годин.

Раніше бійці 47 артилерійської бригади ЗСУ показали кадри застосування буксируваної гаубиці "Богдана-БГ" і відзначили низку особливостей САУ.