Большой ресурс и точность: в ВСУ рассказали о преимуществах САУ "Богдана-БГ" (видео)

Украинские артиллеристы отметили высокую точность стрельбы буксируемой версии САУ 2С22 "Богдана", получившей обозначение "Богдана-БГ", даже по сравнению с западными аналогами. Также бойцы рассказали о выносливости украинской гаубицы, ресурс которой достигает 8000 выстрелов.

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Издание BILD опубликовало репортаж с полигона, в котором бойцы расчета "Богданы" поделились информацией о преимуществах украинской гаубицы. Один из военных, имеющий опыт эксплуатации различных артиллерийских систем, подтвердил, что износ канала ствола остается медленным: гаубица сохраняет точность даже после 7–8 тысяч выстрелов.

В свою очередь представитель завода-производителя объяснил, что ключ к точности системы кроется в уникальной нарезке ствола и конструкции центральной опоры, которая стабилизирует орудие. Однако точные параметры нарезов остаются засекреченными. Также на кадрах можно заметить наличие баллистического вычислителя скорости, вероятно, 112L4, который может повышать точность огня.

"Секрет заключается в нарезах ствола, это секретная информация, угол и количество, а также наличие центральной опоры, дополнительно стабилизирующей пушку", — рассказали оружейники.

Использование боеприпасов и ремонт САУ

Гаубицы 2С22 применяют боеприпасы как украинского производства, так и переданные западными партнерами. По словам военных, на расход снарядов влияет уровень слаженности подразделений.

Поскольку САУ "Богдана" — украинская разработка, ее обслуживание и ремонт проводятся в сжатые сроки. Производитель – "Краматорский завод тяжелого станкостроения" – сообщил, что производственные мощности расположены как в Украине, так и в странах ЕС, что позволяет наращивать выпуск гаубиц. На сегодняшний день темпы производства превышают 20 единиц в месяц. Причем для обеспечения бесперебойного выпуска создано дублирование производства комплектующих – каждая запчасть изготавливается на минимум двух разных предприятиях.

Производитель впервые официально раскрыл и стоимость САУ 2С22 "Богдана" – около 2,8 млн евро. Ранее бельгийские аналитики оценивали гаубицу в 2,3 млн евро, но их прогноз оказался заниженным. Несмотря на это, украинская САУ остается дешевле многих западных аналогов.

По словам разработчиков, они стремились сделать систему максимально простой в эксплуатации. Электрические и гидравлические механизмы дублируются механическими аналогами, что облегчает обслуживание. Запасные части доступны в течение 24 часов, а ремонт любой машины возможен в течение 48 часов.

Ранее бойцы 47 артиллерийской бригады ВСУ показали кадры применения буксируемой гаубицы "Богдана-БГ" и отметили ряд особенностей САУ.