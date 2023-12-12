Виготовлено вже 30 одиниць: ЗМІ розкрили, як Україна нарощує виробництво САУ "Богдана"

За даними журналістів, в Україні працюють над створенням причіпної версії "Богдани". Для виробництва артустановки залучено 25 компаній та близько 400 працівників.

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В Україні виготовляють 155-мм артустановку САУ "Богдана". Її розробка не була легкою, але зараз вдалося налагодити виробництво машин. Про це повідомляє "Економічна правда".

З початку повномасштабної війни російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорському заводу важкого верстатобудування (КЗВВ), відтак обладнання було знищено. Зараз, як заявляє автор, підприємство релокували та відновили його діяльність. Зараз за місяць виготовляється 6 САУ "Богдана", але в планах наростити ці показники.

За даними джерел видання в Силах оборони, для української армії вже придбали близько 30 САУ "Богдана", а окрім цього створюється причіпна версія артустановки. Українська 155-мм САУ завершувала випробування вже на полі бою, а першим відомим використанням "Богдани" стала операція на острові Зміїний.

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Наразі ствол гармати виготовляє Краматорський завод. За словами розробників, у виробництво САУ залучено 25 компаній та близько 400 людей. Виробництво децентралізували, щоб убезпечитись від російських ударів. Шасі "Богдани" спочатку робив КрАЗ, але після банкрутства треба було шукати заміну. У 2021 році "Українська бронетехніка" отримала завдання розробити нове шасі й вибір пав на білоруський МАЗ. З початку повномасштабної війни їх перестали купувати, але на складі було кілька машин, тому є "Богдана" на базі МАЗа. Заявляється, що це було одноразове рішення для пришвидшення постачання "Богдани" в ЗСУ.

155-мм нарізна гармата САУ "Богдана"

Після цього почали створювати САУ на базі чеського шасі Tatra T815-7, які теж були на складах. Військові відгукуються про цю версію схвально, але чеська база коштує вдвічі дорожче, й цикл виробництва понад рік. Відтак автор сумнівається, що Tatra буде основним шасі для української САУ.

Ставка на простоту та швидкість

За словами директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, концепція "Богдани" передбачає можливість встановлення гармати на різні шасі й без втрати темпів виробництва. Також він каже, що рішення для продовження серійного виробництва вже знайдено.

САУ в Україні калібром 155-мм Фото: Економічна правда

Ще одне питання "Богдани" — відсутність автомата заряджання, можливість якого закладено в конструкцію. Він може зʼявитись пізніше. Зараз всі САУ йдуть тільки з механічним досилачем боєприпасів.

"Розробники вважають, що відсутність складних автоматизованих систем робить установку більш придатною для швидкого ремонту, адже чим простіша система, тим менше шансів, що вона вийде з ладу під час бою", — пишуть в ЕП.

За даними журналістів, окупанти не знищили жодної "Богдани", а кілька пошкоджених проходять ремонт. Також "жива" й найперша версія на КрАЗі. Також її вартість вдвічі менша за французьку Caesar, яка коштує 5 млн євро. У підсумку САУ "Богдана" може мати перспективи на світовому ринку озброєння, бо САУ обстріляна в боях та постійно змінюється. На думку автора машину можуть купувати країни Африки, Азії та Латинської Америки.

Нагадаємо, 4 грудня президент Зеленський заявив, що в Україні виробляють 6 САУ "Богдана" на місяць.

29 листопада ЗМІ писали, що САУ "Богдана" отримала механічний досилач, що спростить роботу екіпажу.