Українська САУ "Богдана" отримала досилач: чому це важливо (фото)

Раніше військовим треба було вручну досилати 43-кілограмовий снаряд до гармати, що додавало навантаження екіпажу та сповільнювало загальну роботу розрахунку.

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САУ "Богдана" — це перша українська артустановка калібром 155-мм. Одним із головних недоліків машини була відсутність гарматного досилача. Тепер цей недолік усунули. Про це стало відомо зі світлин 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна у фейсбуці.

"Наші розрахунки побували з нею на всіх ділянках фронту, від Харківської області до узбережжя Чорного моря, а зараз нищать окупантів у присипаних першим снігом широких степах. "Богдана" дотягнеться всюди, окупантам не сховатися!" — написали в пресслужбі.

Бійці показали дооновлену САУ "Богдана"

Також українську артустановку назвали найвідомішою українською розробкою та "кошмаром для ворога". На світлині зображена версія "Богдани" на базі шасі МАЗ. На світлині помітно, що до гармати додали досилач. Без нього артилеристам доводилося вручну досилати боєприпас у ствол гармати, що сповільнювало скорострільність і додавало фізичної роботи розрахунку. Типовий 155-мм снаряд важить близько 43 кг.

Досилач на САУ "Богдана" з шасі Tatra 815-7

Уперше про те, що "Богдана" отримала досилач, стало відомо 3 листопада під час урочистостей до Дня ракетних військ і артилерії. Тоді Офіс президента оприлюднив фотографію "Богдани" на базі чеської Tatra 815-7. Тепер щонайменше дві САУ вже мають досилач. За даними "Мілітарного", досилач одразу був передбачений у конструкції, і останніми місяцями він проходив випробування.

Нагадаємо, 3 листопада військові розказали, чому "Богдана" краща за радянські артустановки.

9 жовтня в ЗСУ показали застосування батареї САУ "Богдана" на різних шасі.