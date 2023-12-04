Уперше вийшли на такий показник: Україна виробляє 6 САУ "Богдана" на місяць, — Зеленський

За словами президента, у керівництва країни є плани щодо нарощування виробництва українського озброєння.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що вітчизняне військово-промислове виробництво вперше вийшло на показник шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому 4 грудня в офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", — повідомив президент.

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САУ "Богдана". Як розробляли та модернізували першу артустановку під калібр НАТО

Крім того, президент повідомив про те, що Україна отримала дефіцитні ракети до систем ППО та сучасні зенітні комплекси.

Що відомо про САУ "Богдана"

"Богдана" являє собою українську колісну самохідну гаубицю з 155-міліметровим стволом. Це перша в Україні САУ, спроєктована для "натовського" калібру 155 мм.

Фото: Вiкiпедiя

У 2022 році гаубиця "Богдана" отримала своє бойове хрещення в битві за острів Зміїний, який на той момент був окупований російськими військами. А наступного року САУ офіційно було прийнято на озброєння Збройних сил України.

Характеристики:

маса: 28 тонн;

довжина ствола: 52 калібри;

екіпаж: 5 осіб;

калібр: 155 мм;

скорострільність: 4-6 пострілів на хвилину (з автоматичною системою заряджання).

Дальність стрільби:

максимальна: до 42 км з осколково-фугасним снарядом;

до 60 км з активно-реактивним снарядом;

операційна дальність: 1200 км;

Нагадаємо, 3 листопада військові розповіли, чому "Богдана" краща за радянські артилерійські установки.

Раніше, у жовтні, повідомлялося, що САУ "Богдана" отримала досилач. Раніше військовим треба було вручну досилати 43-кілограмовий снаряд у гармату, що додавало навантаження екіпажу і сповільнювало загальну роботу розрахунку.