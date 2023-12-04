Впервые вышли на такой показатель: Украина производит 6 САУ "Богдана" в месяц, — Зеленский

По словам президента, у руководства страны есть планы по наращиванию производства украинского вооружения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что отечественное военно-промышленное производство впервые вышло на показатель шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 декабря в официальном Telegram-канале главы государства.

"Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства. Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", — сообщил президент.

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САУ "Богдана". Как разрабатывали и модернизировали первую артустановку под калибр НАТО

Кроме того, президент сообщил, о том, что Украина получила дефицитные ракеты к системам ПВО и современные зенитные комплексы.

Что известно о САУ "Богдана"

"Богдана" представляет собой украинскую колесную самоходную гаубицу с 155-миллиметровым стволом. Это первая в Украине САУ, спроектированная для "натовского" калибра 155 мм.

Фото: Википедия

В 2022 году гаубица "Богдана" получила свое боевое крещение в сражении за остров Змеиный, который на тот момент был оккупирован российскими войсками. А в следующем году САУ официально была принята на вооружение Вооруженных сил Украины.

Характеристики:

масса: 28 тонн;

длина ствола: 52 калибра;

экипаж: 5 человек;

калибр: 155 мм;

скорострельность: 4-6 выстрелов в минуту (с автоматической системой заряжания).

Дальность стрельбы:

максимальная: до 42 км с осколочно-фугасным снарядом;

до 60 км с активно-реактивным снарядом;

операционная дальность: 1200 км;

Напомним, 3 ноября военные рассказали, почему "Богдана" лучше советских артиллерийских установок.

Ранее, в октябре, сообщалось, что САУ "Богдана" получила досылатель. Ранее военным надо было вручную досылать 43-килограммовый снаряд в пушку, что добавляло нагрузку экипажу и замедляло общую работу расчета.