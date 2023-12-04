Впервые вышли на такой показатель: Украина производит 6 САУ "Богдана" в месяц, — Зеленский
По словам президента, у руководства страны есть планы по наращиванию производства украинского вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что отечественное военно-промышленное производство впервые вышло на показатель шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 декабря в официальном Telegram-канале главы государства.
"Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства. Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", — сообщил президент.Важно
Кроме того, президент сообщил, о том, что Украина получила дефицитные ракеты к системам ПВО и современные зенитные комплексы.
Что известно о САУ "Богдана"
"Богдана" представляет собой украинскую колесную самоходную гаубицу с 155-миллиметровым стволом. Это первая в Украине САУ, спроектированная для "натовского" калибра 155 мм.
В 2022 году гаубица "Богдана" получила свое боевое крещение в сражении за остров Змеиный, который на тот момент был оккупирован российскими войсками. А в следующем году САУ официально была принята на вооружение Вооруженных сил Украины.
Характеристики:
- масса: 28 тонн;
- длина ствола: 52 калибра;
- экипаж: 5 человек;
- калибр: 155 мм;
- скорострельность: 4-6 выстрелов в минуту (с автоматической системой заряжания).
Дальность стрельбы:
- максимальная: до 42 км с осколочно-фугасным снарядом;
- до 60 км с активно-реактивным снарядом;
- операционная дальность: 1200 км;
Напомним, 3 ноября военные рассказали, почему "Богдана" лучше советских артиллерийских установок.
Ранее, в октябре, сообщалось, что САУ "Богдана" получила досылатель. Ранее военным надо было вручную досылать 43-килограммовый снаряд в пушку, что добавляло нагрузку экипажу и замедляло общую работу расчета.