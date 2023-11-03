"Маневренная и дальнобойная": чем украинская "Богдана" лучше советской артиллерии (фото)

Артустановка "Богдана" имеет дальность стрельбы на расстояние до 42 км обычными 155-мм артснарядами. Сейчас машины выполняют задачи на севере.

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Батарея украинских САУ "Богдана" недавно отработала задачу по поражению российской техники и живой силы. Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев показал первую 155-мм САУ производства Украины в ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил.

Расчет украинской артиллерии уничтожил БТРы, автомобильную технику, склад с боеприпасами, минометы и РСЗО "Град". Кроме этого артиллеристы уничтожили живую силу врага, который атаковал города и села Украины. По словам Наева, "Богдана" еще в прошлом году играла значительную роль в освобождении острова Змеиный. Сейчас она выполняет задачи в северной операционной зоне.

Генерал-лейтенант Сергей Наев Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

"Враг везде должен получать наш ответ — и вблизи, и на самых дальних расстояниях", — заявил Наев.

Также командир "Богданы" Валерий перечислил генералу еще другие преимущества украинской разработки. Среди них — дальность стрельбы на расстояние до 42 км обычным снарядом.

"Богдана" от советских систем отличается дальнобойностью, точностью, маневренностью. На практике подтверждена возможность стрельбы на 42 км без использования активно-реактивного снаряда. Применение специальной навигационной аппаратуры дает возможность с первого выстрела попадать в цель", — сказал Валерий.

САУ "Богдана" — это первая украинская разработка с калибром 155-мм Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Он добавил, что несмотря на то, что пушку надо вручную заряжать, расчет выполняет огневую задачу за 7-8 минут. Таким образом почти нивелируется контрбатарейная борьба оккупантов.

Напомним, 9 октября в ВСУ показали применение батареи САУ "Богдана" на разных шасси.

4 октября в Украине раскрыли детальные технические характеристики САУ "Богдана" в конфигурации 8х8.