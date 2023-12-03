САУ "Богдана". Як розробляли та модернізували першу артустановку під калібр НАТО

Історія першої САУ калібром 155-мм почалася 2017 року, коли в Міноборони вперше заговорили про необхідність колісної артустановки для ЗСУ. Конструктори САУ "Богдана" пройшли складний етап розробки, запустили серію і закрили головний недолік у конструкції.

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На початку повномасштабної війни РФ проти України було виготовлено тільки одну САУ "Богдана" калібром 155-мм. Відтоді артустановка не тільки витримала випробування на полі бою, а й пішла в серію. Фокус розбирався, що відомо про першу українську САУ під калібр НАТО.

САУ "Богдана" — як розробляли артустановку

Уперше в Україні створили дослідницький зразок колісної самохідної артилерійської установки у 2009 році. Система отримала назву "Таско" і базувалася на шасі вантажівки КрАЗ-6322 зі 155-мм гарматою. Тоді мобільну артустановку активно обговорювали на форумах, але у військо система не пішла. Повернулися до ідеї колісної САУ в 2017-2018 роках. Уперше публічно про САУ "Богдана" заговорили в липні 2018 року, про неї повідомив директор Defense Express Сергій Згурець. Розробником і виробником артилерії був Краматорський завод важкого верстакобудування. Основна частина артустановки виготовлялася в Україні в кооперації 10 підприємств. У Краматорську виготовляли, зокрема, гармату.

Перше публічне фото САУ "Богдана Фото: Defense Express

Цього ж року ДАХК "Артем" заявив про можливість виробництва 155-мм боєприпасів, а саме осколково-фугасних M117 і HEER.

Макет 155-мм боєприпасів від українського виробника "Артем" Фото: ДАХК Артем

Почалися випробування САУ "Богдана" у 2018 році. Тодішній міністр оборони Степан Полторак говорив, що артустановку візьмуть на озброєння.

Перша публічна демонстрація української "Богдани" відбулася під час параду до Дня незалежності України у 2018 році. Відтоді машина проходила низку випробувань. Перший гідровистріл був здійснений у грудні 2019 року. Розробка і випробування "Богдани" не проходили без проблем. У 2020 році випробувань не було через конфлікт між Міноборони і Краматорським заводом. Підприємство звинувачувало відомство в зупинці випробувань, а Міноборони у відповідь звинувачувало завод у невиконанні своїх обов'язків.

Ситуація змінилася 2021 року, із січня Міноборони ухвалило рішення про відновлення попередніх випробувань. Без цього не можна було розпочати державні випробування і розпочати серійне виробництво. До початку повномасштабної війни "Богдана" настріляла близько 450 пострілів.

"Богдана" на повномасштабній війні

До початку повномасштабної війни "Богдана" все ще не завершила всі необхідні випробування й існувала в єдиному екземплярі. Як розповів голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, 25 лютого 2022 року було розпорядження знищити САУ, щоб вона не потрапила до рук окупантів. На той момент артустановка перебувала в Краматорську. "Богдану" евакуювали в тил, а далі передали до ЗСУ.

САУ "Богдана", 2022 рік Фото: Сергій Пашинський / Facebook

Коли Сили оборони звільнили острів Зміїний, який був захоплений окупантами в перший день бойових дій, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив, що важливу роль в операції зіграла "Богдана". Військові застосовували українську артустановку для ударів по ворогу на острові. Для цього її перевозили на позиції на баржах. Максимальна дальність стрільби може сягати 42 кілометрів, тож цього вистачало для ударів по острову Зміїний у зв'язці з безпілотником Bayraktar TB2.

Після цього 155-мм артустановка брала участь на різних ділянках фронту на озброєнні 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

"Богдана 2.0" — модернізація та старт серійного виробництва

Колишній міністр оборони Олексій Резніков 26 січня 2023 року анонсував початок серійного виробництва САУ "Богдана". Також він опублікував фото з нового шасі. Наступного місяця на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2023 в Абу-Дабі показують оновлену САУ "Богдана", яку прозвали версією 2.0. Під потреби замовника артилерію пропонують виготовляти машину на базі трьох різних шасі:

КрАЗ;

Tatra 815;

MAN.

Машину на базі MAN наразі все ще не було помічено в Силах оборони. Замість цього у військах з'явилася "Богдана" на базі білоруського МАЗ-6317. В "Українській бронетехніці" пояснили, що випускати 155-мм установку на базі різних шасі було усвідомленим рішенням, щоб прискорити постачання машин у війська.

САУ "Богдана" на базі КрАЗ САУ "Богдана" на шасі МАЗ Фото: АрміяInform САУ "Богдана" на базі Tatra 815

Ймовірно, білоруські шасі залишилося в "Української бронетехніки", коли вони купували їхні бази для своїх броньовиків. Також були офіційно озвучені характеристики САУ "Богдана":

калібр — 155 мм;

довжина ствола — 52 калібри;

кут повороту гармати — по горизонталі від -30 до +30 градусів і від -5 до 65 градусів по вертикалі;

дальність стрільби — до 42 км;

боєкомплект — 20 снарядів.

На розгортання/згортання машини в бойове положення потрібно близько 90 секунд. Однак ЗМІ писали, що наявні САУ не відповідали всім заявленим характеристикам через відсутність системи управління вогнем і досилача. Як нещодавно заявили в Міноборони України, САУ "Богдана" пройшла випробування на полі бою.

Управління артилерійською установкою відбувається за допомогою бортової системи. Наразі відомо, що вона ще не доопрацьована, проте її елементи вже є в установці. У планах зробити систему автоматизованою. У 2018 році повідомлялося, що артустановка має дві системи управління: одну в кабіні і дублюючу зовні.

Системи управління вогнем у САУ "Богдана" Фото: Вiкiпедiя

Чим САУ "Богдана" краща за радянські аналоги?

Українська самохідна артустановка перевершує радянські аналоги в далекобійності та маневреності.

"Богдана" від радянських систем відрізняється далекобійністю, точністю і маневреністю. На практиці підтверджено можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряда. Застосування спеціальної навігаційної апаратури дає змогу влучати в ціль із першого пострілу", — передавали словами командира САУ Валерія в Командуванні Об'єднаних сил ЗС України.

155-мм боєприпас у САУ Богдана Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

На початку листопада з'ясувалося, що у "Богдани" змогли виправити один із головних недоліків — відсутність досилача. Остаточно це стало видно на фото 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна у Фейсбуці. Івана Богуна у Фейсбуці. Машина на базі МАЗу була з досилачем, також "Богдана" з досилачем є на озброєнні 47-ї окремої артилерійської бригади. Це означає, що військовим більше не потрібно вручну заряджати 43-кілограмовий боєприпас у знаряддя. Також має збільшитися скорострільність і зменшитися втома екіпажу САУ. І на сьогодні є вже щонайменше дві "Богдани" з досилачем.