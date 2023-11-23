Випробування на полі бою: Міноборони спрощує постачання нової зброї у військо

Відтепер від моменту укладання контракту до постачання зброї на поле бою може піти до 20 днів замість кількох місяців.

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Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків озброєння до армії. Тепер не треба очікувати дозволу на допуск до експлуатації. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 25 лютого 2015 року під номером 345. Завдяки цьому новітні зразки озброєння будуть надходити швидше. Процес має скоротитись до 20 днів. Проте у Міноборони зазначили, що терміни можуть змінитись в залежності від якості та повноти наданих матеріалів виробником.

Як працювала система раніше

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У відомстві зазначили, що раніше зброя чи техніка мала пройти 6 етапів від моменту укладання контракту до надходження до війська. Особливо затягувався процес із видачею наказу про допуск до експлуатації. Очікування на бюрократичні процедури могли тривати кілька місяців. Також близько місяця тривало погодження наказу про допуск між Міноборони та Генштабом.

Як працюватиме нова система

Окрім того, що тепер не треба наказу про допуск до експлуатації, оновлення стосується й інших процедур. Випробування нової техніки буде відбуватись прямо на полі бою. Якщо далі не буде потрібно додаткових випробувань, то зброя буде далі використовуватись. Прикладом у Міноборони назвали українську САУ "Богдана", яка пройшла випробування на полі бою та пішла в серію.

Також Міноборони отримало дозвіл на придбання найзатребуваніших класів БПЛА цивільного чи подвійного призначення навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.

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