Испытания на поле боя: Минобороны упрощает поставки нового оружия в войско

Отныне от момента заключения контракта до поставки оружия на поле боя может уйти до 20 дней вместо нескольких месяцев.

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Министерство обороны Украины ускорило поставки новых образцов вооружения в армию. Теперь не надо ожидать разрешения на допуск к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кабинет министров внес изменения в постановление от 25 февраля 2015 года под номером 345. Благодаря этому новейшие образцы вооружения будут поступать быстрее. Процесс должен сократиться до 20 дней. Однако в Минобороны отметили, что сроки могут измениться в зависимости от качества и полноты предоставленных материалов производителем.

Как работала система раньше

Важно

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В ведомстве отметили, что ранее оружие или техника должна была пройти 6 этапов от момента заключения контракта до поступления в войска. Особенно затягивался процесс с выдачей приказа о допуске к эксплуатации. Ожидание бюрократических процедур могло длиться несколько месяцев. Также около месяца длилось согласование приказа о допуске между Минобороны и Генштабом.

Как будет работать новая система

Кроме того, что теперь не надо приказа о допуске к эксплуатации, обновление касается и других процедур. Испытания новой техники будет происходить прямо на поле боя. Если дальше не потребуется дополнительных испытаний, то оружие будет дальше использоваться. Примером в Минобороны назвали украинскую САУ "Богдана", которая прошла испытания на поле боя и пошла в серию.

Также Минобороны получило разрешение на приобретение самых востребованных классов БПЛА гражданского или двойного назначения даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.

Напомним, 22 ноября Умеров назвал 5 главных итогов заседания Рамштайн.

21 ноября СМИ писали, что Украина и Запад ищут варианты преодоления огромных минных полей.