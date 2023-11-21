Прорыв линий российской обороны: Украина и Запад ищут способы преодоления минных полей, — СМИ

По словам полковника Руслана Берегули, начальника главного управления противоминной деятельности Минобороны Украины, армия РФ без всякой логики минирует территории любыми доступными способами.

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Масштабы минирования территории на фронте – огромны. России удалось сделать мины практически непреодолимой проблемой для Украины.О том, существуют ли в мире средства, способные решить эту задачу, пишет "Радио свобода".

Многие военные эксперты считают, что именно тотальное минирование территорий россиянами всеми доступными способами, без оглядки на классическую воинскую науку и рациональность, помешали Украине провести контрнаступление так, как она его планировала. Российская армия сделала минные заграждения практически непроходимыми даже для современных саперных систем, предоставленных Украине западными партнерами.

Что использует Россия для минирования территорий

Российская линия обороны состоит из нескольких полос препятствий глубиной от 10 до 40 км. В числе этих полос препятствий:

противотанковые рвы;

бетонные пирамиды – "зубы дракона";

противотанковые ежи;

проволочные препятствия.

В основе этих заграждений – минно-взрывные участки, усеянные минами.

По словам полковника Руслана Берегули, начальника главного управления противоминной деятельности Минобороны Украины, плотность минирования беспрецедентна. В некоторых местах на одном квадратном метре может быть 2-3 мины. Такая практика не применялась ни одной воюющей страной за всю историю. Соответственно разминирование таких территорий требует огромных усилий.

Еще одна отличительная особенность подхода армии РФ к минированию территорий – беспорядочное использование любых доступных средств и без видимой логики. В ход идет все:

старые мины из советских запасов;

современные противопехотные и противотанковые мины (ПОМ-3 и ПТМ-4), которые устанавливаются дистанционно;

модульные осколочные боеприпасы (аналоги противопехотных мин направленного поражения МОН-50 и МОН-90)

самодельные взрывные устройства из различных боеприпасов (минометные мины, артиллерийские снаряды, авиационные боеприпасы, авиабомбы).

Кроме того, по словам украинских бойцов, часто устанавливаются "мины с сюрпризом": две или три мины одна на другой, что создает большие риски для саперов и в разы увеличивает силу поражения.

Для дистанционного минирования территорий россияне используют систему "Земледелие", которая выстреливает мины на расстояние до 15 км, а один залп засевает сразу несколько квадратных километров.

Какие средства разминирования есть у Украины

До начала войны на вооружении ВСУ была устаревшая техника советского образца для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях, а количество ее было очень ограничено. Но после начала поставок западного вооружения в Украину спектр возможностей инженерно-саперных подразделений ВСУ значительно расширился.

В частности украинская армия получила:

американский противоминный комплекс M58 MICLIC;

немецкую бронированную инженерную машину Wicent1;

норвежскую инженерную машину NM189 Ingeniorpanservogn;

американскую инженерную машину M1132 Stryker;

штурмовую машину M1150 ABV;

немецкую машину разминирования Keiler;

каточные тралы для тяжелой бронетехники.

Эти машины либо подрывают мины специальным тралом со взрывчаткой, либо взрывают их путем придавливания или пропахивают проход, в результате его мины выбрасывает за пределы прохода. Кроме того, в Украине уже начато собственно производство противоминных тралов и ручных миноискателей.

Однако полученная техника не обеспечивает полностью потребности ВСУ. Значительная часть работы выполняется саперами вручную. Они проходят по разминированным коридорам вслед за техникой, чтобы исключить поражение боевого личного состава. Кроме того, техника не может работать в лесопосадках, и там все работы по разминированию выполняются только вручную.

В некоторых случаях даже ручные миноискатели оказываются неэффективны, потому что россияне часто используют мины в пластиковых корпусах. Обнаружить такую опасность может только опытный глаз и чутье сапера.

Дополнительно задачу по разминированию усложняет то, что минные заграждения имеют большую глубину, а местность просматривается с помощью дронов-разведчиков. Поэтому саперам приходится работать под постоянным огневым давлением противника.

Что может помочь решить проблему разминирования – оригинальные идеи

Специалисты в украине и на Западе ищут новые способы, как ускорить разминирование территорий, но все предложенные на сегодняшний день способы имеют свои недостатки:

Разведка минных полей с помощью дронов с тепловизорами – обнаруживает только мины в металлическом корпусе на поверхности земли, нагретые солнцем. Пластиковые, композитные или глубоко закопанные мины тепловизор обнаружить не может.

Сброс взрывчатки с коптера на минное поле – не имеет достаточного эффекта и точности попадания.

Бомбардировка минных полей с самолетов – слишком опасно для авиации.

Применение термобарических боеприпасов, которые при взрыве создают мощную ударную волну на большом радиусе действия, – может быть эффективно, но их запасов очень мало.

В эссе для издания The Economist Валерий Залужный предложил несколько нестандартных способов для разминирования, но так как эти способы ранее не применялись, трудно дать оценку их эффективности.

Вероятно, наиболее действенным решением может быть более интенсивное уничтожение техники противника, в частности артиллерии и систем дистанционного минирования, что позволит саперам планомерно делать свою работу в более безопасных условиях.

Напомним, Handicap International назвала место Украины в списке жертв противопехотных мин. Особенно широко использовали противопехотные мины вооруженные силы России и Мьянмы, а в целом взрывными устройствами загрязнены 85 стран и пять территорий.

Ранее Фокус писал, что Россия испытывает нового робота-сапера МГР-4 "Шмель". Разработчики утверждают, что "Шмель" якобы способен выдержать подрыв 75 г тротила. А при увеличении до 200 г в ходе испытаний машина получила повреждения гусеничной ленты и одного из катков.