Handicap International назвала место Украины в списке жертв противопехотных мин

Особенно широко использовали противопехотные мины вооруженные силы России и Мьянмы, а в целом взрывными устройствами загрязнены 85 стран и пять территорий.

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Украина заняла второе место в мире по количеству жертв противопехотных мин. В справке Landmine Monitor 2023, которую подготовили специалисты гуманитарной организации Handicap International, сообщили подробности.

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Аналитики изучили ситуацию на территории нашего государства и сделали вывод, что по количеству жертв Украина уступает только Сирии. Тройка стран по количеству жертв — убитых и раненых выглядит следующим образом:

Сирия (834 человека);

Украина (608);

Йемен (582);

Мьянма (545).

В 2022 году в целом от бомб и этого оружия, которые не разорвались, смертельные травмы получил 1661 человек. Тяжелые ранения, как говорится в документе, были у 3015 человек.

В целом это 85% гражданских. Почти половина жертв среди них — это дети.

Высокие цифры объясняются тем, что с 2015 года возросло количество вооруженных конфликтов и наблюдается тенденция к самодельному минированию. В документе отметили, что особенно широко использовали противопехотные мины вооруженные силы России и Мьянмы.

С начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, по данным Landmine Monitor, российские войска широко применяли противопехотные мины по меньшей мере 13 различных типов. Конфликты растут, как отметили аналитики, а некоторые армии массово используют наземные мины. В целом 85 стран и пять территорий на планете сейчас загрязнены наземными минами.

Напомним, в июле в ВСУ рассказали, как укрепили границу с Беларусью. Специалистам всего за 10 дней удалось установить 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тысяч метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов.