IRIS-T и 200 MRAP для прорыва минных полей : Берлин объявил о пакете помощи Украине на €400 млн

Германия также анонсировала поставки в Украину 50 надводных беспилотников, которые должны помочь отбросить агрессора не только на суше, но и на море.

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Власти Германии выделили дополнительные вооружения и технику Украине. Ко всему прочему, запасы ВСУ пополнятся САУ Gepard, ЗРК IRIS-T и 200 бронированными машинами MRAP для борьбы с минными заграждениями. Об этом сообщается на сайте Минобороны Германии.

В пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для артиллерии калибра 155-мм;

минометные боеприпасы и минные ракеты AT-2 для дистанционно развертываемых мин;

зимняя техника;

запчасти к уже поставленным системам;

транспорт;

50 надводных беспилотников, "призванных помочь отбросить агрессора не только на суше, но и на море".

обучение военнослужащих: к концу года подготовят 10 тыс. украинских военных. Сейчас преимущественно обучают командиров групп, взводов и рот — руководящего состава нижних тактических звеньев.

Фото: media.defense.gov | Запуск морского дрона Фото: media.defense.gov

По словам представителей Минобороны Германии, основное внимание сейчас — к артиллерии, боеприпасам и подготовке военных, то есть областям которые бы принесли "максимально возможную пользу Украине".

Напомним, что, по информации The Wall Street Journal, Германия заинтересована поставлять Украине Taurus, если США передадут ATACMS.

Также сообщалось, что, помимо отправки морских дронов Украине, в Германии решили создать собственный флот.